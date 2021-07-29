أعلنت شركة كهرباء بيبلوس عن مضاعفة مبالغ فواتيرها ، نتيجة الرفع الجزئي للدعم الذي يمنحه مصرف لبنان للوقود.

وبالتالي كان يشير إلى قرار السلطات العامة بأن تأخذ في الاعتبار من الآن فصاعدًا معدل تكافؤ قدره 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ولم يعد السعر الرسمي البالغ 1،507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي لاستيراد زيت الوقود اللازم لمولدات المنطقة.

لذلك ، تدعو الشركة عملائها إلى تقليل استهلاكهم وتركيب عدادات للتحكم بشكل أفضل في استخدام الكهرباء ، مذكّرة بأنه يمكن تركيبها دون أي تكلفة إضافية.

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