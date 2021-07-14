للأسبوع الثالث على التوالي ، تشهد أسعار الوقود ارتفاعا حادا ، وفقا للشبكة الجديدة التي نشرتها وزارة الطاقة والموارد المائية صباح اليوم. سيكلف الآن 73،300 ليرة مقابل 20 لترًا من زيت الوقود (+1700 ليرة) ، 75،400 ليرة مقابل 20 لترًا من 98 ليرة سورية على الرغم من عدم توفرها العام في السوق (+1600 ليرة لبنانية) و 56،500 ليرة مقابل 20 لترًا من زيت الوقود (+ 1000 ليرة) .

أما أسطوانة الغاز التي يبلغ وزنها 10 كيلوغرامات فيبلغ سعرها الآن 56500 ليرة لبنانية (+1000 ليرة).

وللتذكير ، تأتي هذه الزيادة في وقت لم يعد لدى مصرف لبنان سيولة كافية لمواصلة برنامج الدعم الذي يصل إلى 1500 ليرة لبنانية / دولار أمريكي. قررت السلطات اللبنانية رفع التكافؤ المستخدم للوقود إلى 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي من أجل محاولة استمرار هذا الوقود لفترة أطول.

من حيث النقص ، يبدو الوضع أقل خطورة إلى حد ما من الأسابيع الثلاثة السابقة مع إعادة فتح محطات وقود معينة. إذا كانت قوائم الانتظار أمام هذه المؤسسات أقل تكرارًا ، فإنها لا تزال موجودة.

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