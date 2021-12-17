اتهم نائب من حزب الله سفارة الولايات المتحدة بقيادة تحقيق القاضي طارق بيطار في إطار التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولية عن انفجار 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في 4 أغسطس 2020.

وبهذا شكك النائب علي المقداد في حقيقة أن القاضي قرر استجواب بعض المسؤولين دون غيرهم ، معتبراً أن الخلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الموضوع ليس ضرورياً.

ويعتقد أن رئيس الدولة “مقتنع بأن الجميع يجب أن يذهب للاستجواب بما في ذلك نفسه”.

كما يرى نائب عن التيار الشيعي أن القاضي يحضر قضية كبرى ضد حركة أمل وحزب الله ، وهي قضية يمكن الكشف عنها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

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Newsdesk Libnanews
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