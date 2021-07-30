يصل الأول من آب (أغسطس) من هذا العام ولبنان على أعتاب الذكرى الأولى للانفجار المثير للقلق الذي ضرب قلب العاصمة وخلف 206 قتلى ، بالتزامن مع أقوى أزمة اقتصادية ومالية تشهدها بلادنا. التاريخ الحديث ، في خضم استمرار تفشي وباء COVID.

ورغم الأزمات المتلاحقة التي تتفاقم يوما بعد يوم ، فإن الاهتمام يتركز على المؤسسة العسكرية التي تظل في صميم آمال اللبنانيين ، بعد أن أثبتت أنها المؤسسة الوطنية الموحدة. لقد نالت ثقة شعوب ودول العالم ، بفضل أدائك الذي أظهرته في جميع الظروف ، والاحتراف في إنجاز مهامك المختلفة وتداعياتها ، وكذلك متابعتك السريعة لأي طارئ. ، اعتمادكم لأعلى معايير الشفافية في التعامل مع القضايا ذات الطابع الإنساني والأمني ، واستجابتكم الضرورية والعاجلة التي تضمن استدامة عدد من القطاعات الحيوية.

لا تسمح لأي شخص بالاستفادة من الظروف المعيشية السيئة للتشكيك في إيمانك ببلدك وبمؤسستك.

لبنان أمانة معك. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يغرق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره.

التحديات المستقبلية ستعرض نفسها علينا. كن مستعدًا لمواجهتهم بالحكمة والصبر والمشاورة.

لا تسمحوا للصراعات بالتسرب إلى وطننا ولا تسمحوا للصيادين في المياه العكرة بتحقيق أهدافهم.

الارتقاء إلى تطلعات شعبنا وتطلعات المجتمع الدولي الذي يحترمك ويقدره ويطلب دعمك.

في خضم هذه المهمات الاستثنائية ، تبقى أعيننا على الحدود لمواجهة خطر العدو الإسرائيلي ، الذي سارع في الآونة الأخيرة وتيرة تهديداته ضد لبنان ، وهدد ببدء حرب جديدة وضرب صيغة التعايش. الإرهاب الذي ينتظر الفرص للظهور من جديد.

توخى الحذر لمواجهة هذه التحديات ، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وبهذه المناسبة نستذكر الشهداء الصالحين ونحيي شهداءهم الذين حموا لبنان وشعبه.

سيبقى الجيش صمام أمان وطننا والعمود الفقري الذي تقوم عليه الدولة.

سنبقى أوفياء لقسمنا مهما كانت الصعوبات والمحن والتحدّيات تثقل كاهلنا. لا تقلق بشأن الاتهامات أو الشائعات.

كان قلقنا وسيظل أفراد جيشنا وعائلاتهم. كانت أولويتنا وستبقى حماية المؤسسة العسكرية وتقويتها.