شركة ت. غرغور وأولاده تطلق مبادرة “Art For Hope”، التي تسلّط الضوء على الجيل الجديد من سيارة smart الكهربائية المدمجة، مع تقديم الدعم للصليب الأحمر اللبناني.

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بنجاح كبير ووسط حضور من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والضيوف الكرام ، اطلقت شركة ت. غرغور وأولاده، الموزع العام الحصري لسيارات سمارت الكهربائية “smart” في لبنان، مبادرة فنية مميزة جمعت بين الأمل والإبداع وذلك في معرض مزج بين الفن والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، إذ سيتم التبرع بكامل عائدات بيع الأعمال الفنية لخدمة الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبناني.

يجسّد هذا المعرض جوهر السيارة الكهربائية الذكية الجديدة من خلال رؤية إبداعية لمصورين لبنانيين متميزين. وتعكس كل قطعة فنية منظورًا فريدًا للسيارة الذكية smart Compact SUV، حيث يمتزج الابتكار بالمشاعر، والتصميم بالهدف.

وقال السيد سيزار عون، المدير العام لشركة ت. غرغور وأولاده: ” نشهد على ولادة جديدة للسيارة الذكية smart كسيارة كهربائية مدمجة تجسد التصميم المستقبلي والاستدامة. تعكس هذه المبادرة قناعتنا بأن الابتكار يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع المسؤولية. تلتزم شركة ت. غرغور وأولاده بتقديم حلول تنقّل مبتكرة وصديقة للبيئة مع التركيز على الاستدامة والحياة العصريّة “

تقدم smart سيارات كهربائية مدمجة متطورة مصممة لتلبية احتياجات أساليب الحياة العصرية. وبفضل إرث شركة ت. غرغور وأولاده من التميّز، توفّر smart خدمة استثنائية، مع التزام بإعادة تعريف مستقبل التنقل.

تعود سيارات smart الكهربائية المدمجة SUV، بطرازين #1 و#3، إلى الطرقات اللبنانية، حيث تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة لتوفّرأسلوبًا مميزًا، وأداءً عاليًا، ومسؤولية بيئية.

سيارة smart #1 كهربائية مدمجة رائدة تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتصميم العصري والأداء السلس لتوفير تجربة قيادة فائقة.

سيارة smart #3 كهربائية مدمجة من نوع كوبيه أنيقة، مزوّدة بميزات متطورة وأداء ديناميكي.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع شركة ت. غرغور وأولاده على الرقم 1536.

انطلق المعرض في 5 كانون الأول (ديسمبر) في While We’re Young Concept Store في مار مخايل، ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه 2024