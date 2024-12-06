الأحد, ديسمبر 8, 2024
Accueil
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

شركة ت. غرغور وأولاده تطلق مبادرة “Art For Hope”، التي تسلّط الضوء على الجيل الجديد من سيارة smart الكهربائية المدمجة، مع تقديم الدعم للصليب الأحمر اللبناني.

غير مصنف
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
- Advertisement -

بنجاح كبير ووسط حضور من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والضيوف الكرام ، اطلقت شركة ت. غرغور وأولاده، الموزع العام الحصري لسيارات سمارت الكهربائية “smart” في لبنان، مبادرة فنية مميزة جمعت بين الأمل والإبداع وذلك في معرض مزج بين الفن والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، إذ سيتم التبرع بكامل عائدات بيع الأعمال الفنية لخدمة الإسعاف والطوارئ التابعة للصليب الأحمر اللبناني.

يجسّد هذا المعرض جوهر السيارة الكهربائية الذكية الجديدة من خلال رؤية إبداعية لمصورين لبنانيين متميزين. وتعكس كل قطعة فنية منظورًا فريدًا للسيارة الذكية  smart Compact SUV، حيث يمتزج الابتكار بالمشاعر، والتصميم بالهدف.

وقال السيد سيزار عون، المدير العام لشركة ت. غرغور وأولاده: ” نشهد على ولادة جديدة للسيارة الذكية  smart  كسيارة كهربائية مدمجة تجسد التصميم المستقبلي والاستدامة.  تعكس هذه المبادرة قناعتنا بأن الابتكار يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع المسؤولية. تلتزم شركة ت. غرغور وأولاده بتقديم حلول تنقّل مبتكرة وصديقة للبيئة مع التركيز على الاستدامة والحياة العصريّة “

تقدم smart  سيارات كهربائية مدمجة متطورة مصممة لتلبية احتياجات أساليب الحياة العصرية. وبفضل إرث شركة ت. غرغور وأولاده من التميّز، توفّر smart  خدمة استثنائية، مع التزام بإعادة تعريف مستقبل التنقل.

تعود سيارات smart الكهربائية المدمجة  SUV، بطرازين #1 و#3، إلى الطرقات اللبنانية، حيث تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة لتوفّرأسلوبًا مميزًا، وأداءً عاليًا، ومسؤولية بيئية.

سيارة smart #1  كهربائية مدمجة رائدة تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتصميم العصري والأداء السلس لتوفير تجربة قيادة فائقة.

سيارة smart #3 كهربائية مدمجة من نوع كوبيه أنيقة، مزوّدة بميزات متطورة وأداء ديناميكي.

لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع شركة ت. غرغور وأولاده على الرقم 1536.

انطلق المعرض في 5 كانون الأول (ديسمبر) في While We’re Young Concept Store في مار مخايل، ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه 2024

- Advertisement -
Previous article
توقيع اتفاقية تعاون  بين مطرانية انطلياس المارونية و جمعية نورج بالتعاون مع شركة سوا للإنماء ش.م.ل.
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Les plus lus

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

توقيع اتفاقية تعاون  بين مطرانية انطلياس المارونية و جمعية نورج بالتعاون مع شركة سوا للإنماء ش.م.ل.

غير مصنف 0
تم توقيع اتفاقية تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجمعية نورج، بالشراكة مع شركة سوا للإنماء. يهدف هذا المشروع الطموح، الذي يجمع بين جهات محلية ودولية، إلى زراعة اللافندر، إنتاج الفحم البيئي، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مبادرات مشتركة.

لقاء حواري مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال

غير مصنف 0
ناقش لقاء حواري نظمه مجلس التنسيق المسيحي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض التحديات الصحية في لبنان، خاصةً بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة تأمين الأدوية في المناطق الم

Les plus lus

توقيع اتفاقية تعاون  بين مطرانية انطلياس المارونية و جمعية نورج بالتعاون مع شركة سوا للإنماء ش.م.ل.

غير مصنف 0
تم توقيع اتفاقية تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجمعية نورج، بالشراكة مع شركة سوا للإنماء. يهدف هذا المشروع الطموح، الذي يجمع بين جهات محلية ودولية، إلى زراعة اللافندر، إنتاج الفحم البيئي، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مبادرات مشتركة.

لقاء حواري مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال

غير مصنف 0
ناقش لقاء حواري نظمه مجلس التنسيق المسيحي مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض التحديات الصحية في لبنان، خاصةً بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وصعوبة تأمين الأدوية في المناطق الم

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.