استجابت نقابة المحامين في بيروت بشكل إيجابي لقاضي التحقيق طارق بيطار المسؤول عن التحقيق في مرفأ بيروت ، ورفع الحصانة عن وزير المالية السابق علي حسن خليل والأشغال العامة غازي الزعيتر ، والمحامين أيضًا. كما ستطرح مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنهم ، وهو ما يرفضه مجلس النواب في الوقت الحالي ، مبيناً أنه يطالب بمزيد من المعلومات حول التحقيق الجاري.

من جانبه رفض القاضي الاستجابة لهذا الطلب للحصول على معلومات إضافية حتى لا تتدخل في سير التحقيق.

كما استهدف هذا الطلب وزير النقل السابق يوسف فنيانوس ، الذي طُلب رفع الحصانة من نقابة المحامين في طرابلس.

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