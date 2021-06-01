يتدهور تكافؤ الليرة اللبنانية بشكل طفيف في السوق السوداء ، حيث بلغ سعر الصرف 12975 ليرة لبنانية عند الشراء و 13025 ليرة لبنانية للبيع ، ليتعافى إلى أعلى مستوياته الأسبوع الماضي على خلفية تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى أن قد تكون الأزمة الاقتصادية اللبنانية واحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ عام 1850 .

يعيش أكثر من نصف السكان حاليًا تحت خط الفقر ، حتى أن 41٪ من الأسر تعاني من صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء.

ومن أسباب هذه الصعوبات ، الزيادة السريعة في عرض النقود التي أدت إلى تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي ، وتدهور فعلي في بعض المؤشرات المالية على الرغم من التحسن الظاهر والانخفاض. في الواردات بسبب استنفاد الاحتياطيات النقدية وسياسة التخلص من المديونية على حساب المودعين.

وبالتالي قاموا بشرح الآليات التي تم وضعها والهندسة المالية الشهيرة لمصرف لبنان والتي تنقل للمودعين جزءًا كبيرًا من خسائرهم المالية وزيادة المعروض النقدي مما زاد من سوء حالة السكان. خسارة كبيرة في القوة الشرائية.

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