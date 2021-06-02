قال أقارب الأمين العام لحزب الله ، السيد حسن نصر الله ، إن صحته تحسنت منذ ظهوره التلفزيوني الأخير. وهكذا ظهر زعيم الحركة الشيعية وهو يسعل ، مما أدى إلى انتشار شائعات ، بعضها من أصل إسرائيلي ، بأنه يعاني من مرض كوفيد 19. ثم نفى حزب الله إصابة زعيمه بحساسية الربيع والالتهاب الرئوي.

وللتذكير ، زعمت السلطات الإسرائيلية أن صحة زعيم حزب الله تدهورت وأنه دخل في غيبوبة.

وهكذا ، أشارت هذه المصادر إلى أن الأخير كان سيستشير عدة أطباء ، من بينهم طبيب مقيم في الولايات المتحدة. كان هذا الأخير قد نصحه بعلاج يعتمد على المضادات الحيوية وبيئة منخفضة الرطوبة.

وبذلك تدل على أن السيد حسن نصر الله يواصل العمل ، متهماً الأجهزة الإسرائيلية والسعودية بالتضليل الإعلامي.

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