سئل: حول استقالة رئيس الوزراء المكلف وما هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي في هذه الاستقالة المالية على أساس الخلاف على خيارات مجلس الوزراء وكيف سيؤثر ذلك على الوضع في لبنان؟

السيد رايس: حسنًا ، أود أن أقول إنه فيما يتعلق بلبنان ، نواصل المشاركة مع السلطات والمناقشات على المستوى الفني مستمرة. نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ الإصلاحات والتعامل مع الأزمة المتفاقمة التي تتسبب في تدهور الأوضاع وتزايد الفقر.

وقد قلنا بالفعل ما نعتقد أن هذه السياسات يجب أن تفعله لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق للاستثمار والوظائف والنمو. لذا ، مرة أخرى ، أود أن أقول إننا نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة والمناقشات التي ستتبعها.

أستطيع أن أؤكد أن المبلغ المذكور صحيح تقريبًا. أي – بمجرد الموافقة على التخصيص ، وهو ما لم يحدث بعد ، سنحصل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بحوالي 860.000.000 دولار. مرة أخرى ، يمكن أن يتغير هذا قليلاً اعتمادًا على أسعار الصرف وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق باستخدامها ، سنقدم المشورة لسلطاتنا الأعضاء ، ليس فقط في لبنان ، ولكن لجميع الدول الأعضاء لدينا حول أفضل السبل لاستخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة تتماشى مع استدامة الاقتصاد الكلي. وقبل كل شيء بشفافية.

لذا ، مرة أخرى ، من المهم للغاية معرفة كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة هذه بشكل جيد لتعزيز احتياطيات الدولة ؛ خلق مساحة للإنفاق العاجل ذي الأولوية ؛ ودعم سياسات أفضل.