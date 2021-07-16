ورداً على سؤال حول لبنان ، دعا المتحدث باسم صندوق النقد الدولي إلى استخدام 860 مليون دولار حقوق سحب خاصة للبنان خلال شهرين لاستخدامها بشكل جيد. كما علق على الإعلان عن انسحاب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ودعا إلى الإسراع في تشكيل حكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة مع استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك.
رد جيري رايس
سئل: حول استقالة رئيس الوزراء المكلف وما هي وجهة نظر صندوق النقد الدولي في هذه الاستقالة المالية على أساس الخلاف على خيارات مجلس الوزراء وكيف سيؤثر ذلك على الوضع في لبنان؟
السيد رايس: حسنًا ، أود أن أقول إنه فيما يتعلق بلبنان ، نواصل المشاركة مع السلطات والمناقشات على المستوى الفني مستمرة. نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى تنفيذ الإصلاحات والتعامل مع الأزمة المتفاقمة التي تتسبب في تدهور الأوضاع وتزايد الفقر.
وقد قلنا بالفعل ما نعتقد أن هذه السياسات يجب أن تفعله لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق للاستثمار والوظائف والنمو. لذا ، مرة أخرى ، أود أن أقول إننا نتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة والمناقشات التي ستتبعها.
في الواقع ، هناك سؤال آخر حول لبنان أريد أن أجيب عنه ، يتعلق – نقل المسؤولون اللبنانيون عن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لجمهورية مصر العربية ، محمود محيي الدين. وكان يعني أنه سيتم تخصيص 860 مليون دولار للبنان كجزء من مخصصات حقوق السحب الخاصة بعد شهرين. هل يمكنكم تأكيد مقدار ما سيحصل عليه لبنان من هذه الأموال؟ كيف يمكن للبنان أن يستخدم هذه الأموال؟
أستطيع أن أؤكد أن المبلغ المذكور صحيح تقريبًا. أي – بمجرد الموافقة على التخصيص ، وهو ما لم يحدث بعد ، سنحصل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بحوالي 860.000.000 دولار. مرة أخرى ، يمكن أن يتغير هذا قليلاً اعتمادًا على أسعار الصرف وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق باستخدامها ، سنقدم المشورة لسلطاتنا الأعضاء ، ليس فقط في لبنان ، ولكن لجميع الدول الأعضاء لدينا حول أفضل السبل لاستخدام حقوق السحب الخاصة بطريقة تتماشى مع استدامة الاقتصاد الكلي. وقبل كل شيء بشفافية.
لذا ، مرة أخرى ، من المهم للغاية معرفة كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة هذه بشكل جيد لتعزيز احتياطيات الدولة ؛ خلق مساحة للإنفاق العاجل ذي الأولوية ؛ ودعم سياسات أفضل.
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