نأخذك من شمال لبنان إلى جنوب لبنان ، من الغرب إلى الشرق ، لنجعلك تكتشف أرض الأرز. وفي هذا اليوم ، اخترنا أن نأخذك إلى هذه “الحدود الأخيرة” في جنوب لبنان.

الخط الخلافي في عام 1922 سترتفع الحدود اللبنانية مع فلسطين صعوداً عبر اتفاقية بوليه نيوكومب . ومع ذلك ، في عام 1932 ، سيتم منح سهل الحولة للبريطانيين دون موافقة السلطات اللبنانية في ذلك الوقت. منذ عام 1948 والصراعات المختلفة بين إسرائيل ولبنان ، بما في ذلك آخرها الذي أدى إلى تأسيس موقع Libnanews.com ، يُطلق على هذا الخط الفاصل الآن اسم الخط الأزرق بسبب وجود اليونيفيل.

لذلك فإن الخط الأزرق هو خط مرسوم عليه من قبل الأمم المتحدة على أساس خط الترسيم الذي تم وضعه خلال اتفاقية الهدنة لعام 1949 ، بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في

في هذه الصورة نرى آخر منشور للجيش اللبناني على يساره لا يسعنا إلا أن نحيي شجاعته ووجوده ، خاصة بعد عيده في الأول من آب وأيضاً آخر مشاركة لليونيفيل باللون الأبيض. الهوائي والأسوار التي يمكن رؤيتها هي في الجانب الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن هذا الخط الأزرق لا يشكل الحدود النهائية ، بل هو مجرد خط ترسيم بين لبنان وإسرائيل ، وهما دولتان لا تزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وإلى جانب الحدود البرية التي لم توضع كما رأينا للتو ، فإن الخلاف يؤثر أيضًا على تقاسم المناطق البحرية بين البلدين. دائما على مستوى الناقورة يمكننا أن نرى سلسلة من العوامات تمتد من 2 إلى 3 كيلومترات في البحر والتي تفصل بين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والإسرائيلية.

كما يقع مقر اليونيفيل في الناقورة ، والذي يعتبر وفقًا لاتفاقية الهدنة لعام 1948 ملتقى ثلاثي بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. في هذا المقر الرئيسي تجري المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين.

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