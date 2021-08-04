قالت مصادر أمنية إن مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ. اثنان منهم سيسقطان في إسرائيل وواحد في الأراضي اللبنانية. نبهت تل أبيب سكان منطقتها الشمالية إلى اندلاع أعمال عنف محتمل. في الوقت الحالي ، اكتفت المدفعية الإسرائيلية بقصف الأصل المفترض لهذا الصاروخ. لا أحد ليؤذي نفسه.

على الجانب اللبناني ، تتهم بعض المصادر الأمنية مجموعات فلسطينية صغيرة بالسعي لإثارة صدام بين حزب الله وتسهيل كما حدث في عدة مناسبات.

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