اعلن مدير الامن العام العماد عباس ابراهيم انه مستعد للمثول امام القاضي طارق بيطار في اطار التحقيق في انفجار ميناء بيروت بعد الانارة.

وكان سيدلي بهذه التصريحات أمام الخلية الإدارية والقضائية المكلفة بمتابعة الملف المكونة من وسام محمد المثبوح وأحمد المستراح وباسل عباس. واعتبر الأخير أن التسريبات بشأن طلب القاضي طارق بيطار تشكل مخالفة للأحكام القضائية. سيكون الأمر مسألة ممارسة ضغط لإثارة الكراهية ، في اعتقادهم ، من خلال اتهامات تعسفية ذات أهداف عامة تهدف إلى إبعاد الرجال “القادرين على تنفيذ الدولة من رمادها.

وفيما يتعلق بإمكانية استجواب المسئول من قبل القاضي ، أشار مدير الأمن العام إلى استعداده للمثول أمامه “عندما تتضح الأمور وفق الأطر الإدارية والقانونية” ، لا سيما وأنه يرى أن الأمر كذلك. حول “كارثة وطنية وإنسانية ، وعلى العدالة أن ترفع تقريرها إلى الرأي العام حول تحديد أسباب الانفجار”.

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