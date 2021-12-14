واصلت الليرة اللبنانية انهيارها في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم ، حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع معدل تكافؤ قدره 28950 ليرة لبنانية / دولار أمريكي على جانب الشراء و 29000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي على جانب البيع ، حسبما أشارت العديد من المصادر.

كان تدهور التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار متوقعا بسبب عدة عوامل مثل خطة زيادة الحد الأدنى للأجور دون مكاسب إنتاجية اقتصادية ولكن أيضا الزيادة في معدل التكافؤ في التعميم 151 لمصرف لبنان المستخدم للسماح سحب الأموال بالعملات الأجنبية المودعة لدى المصارف اللبنانية. ارتفع الأخير من 3900 ليرة لبنانية / دولار أمريكي إلى 8000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ، بينما تراوحت قيمة اللولار من 15٪ إلى 20٪ فقط مقابل الدولار الحقيقي ، مما أدى إلى تدهور حاد في تعادل الجنيه مقابل الدولار ، وهو تدهور. والتي يمكن أن تصل إلى 40.000 ليرة لبنانية / دولار أمريكي في الأيام أو الأسبوع المقبل “باستثناء الأخبار الجيدة” ، نقترح الآن بعض الاقتصاديات.