قررت الغرفة التاسعة للمحكمة القضائية بباريس تسديد جميع المبالغ المودعة – بما يعادل 2.5 مليون يورو – من قبل مواطن سوري أقام في فرنسا لمدة 45 عامًا من قبل بنك سرادار. صدر الحكم في 19 نوفمبر / تشرين الثاني.

كان هذا القرار ، الذي يمكن أن يشكل قانونًا قضائيًا ، متوقعًا بسبب معاهدة ثنائية لحماية الاستثمار بين فرنسا ولبنان ، وبالتالي إجبار البنوك اللبنانية على مقاومة أموال الأشخاص المقيمين في فرنسا بمبالغ تعادل تلك السوابق إنشاء رقابة غير رسمية على رأس المال في تشرين الثاني 2019 ، عن جمعية مصارف لبنان.

وفقا لبعثة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة – التقرير رقم 356 – 1997/1998

– المبادئ الثلاثة لحماية الاستثمار يجب أن يستفيد مستثمرو الطرف الآخر أولاً ، في حالة نزع الملكية (التأميم ، نزع الملكية ، وما إلى ذلك) ، من “التعويض الفوري والكافي” ، والذي يتم تقييم مبلغه فيما يتعلق “بالوضع الاقتصادي العادي وقبل أي التهديد بنزع الملكية “(المادة 4). ثانيًا ، في حالة حدوث ضرر أو خسارة بسبب ظروف استثنائية مثل النزاع المسلح والثورة وحالة الطوارئ ، يحق للمستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية مثل معاملة المستثمرين الوطنيين (المادة 4-3). مبدأ حرية التحويلات ، وهو أمر ضروري للمستثمرين ، مكفول في المادة 5 من الاتفاقية. وهي تنطبق دون تحفظ ، ولا سيما على الدخل والعائدات من تصفية الاستثمار (بما في ذلك أرباح رأس المال). ومن ناحية أخرى ، يبدو أن تطبيقه يقتصر على تحويلات الدخل من مواطني أحد الطرفين العاملين في إقليم الطرف الآخر إلى “نسبة مناسبة من أجرهم” (المادة 5).

وهكذا ، يمكن أن يستفيد عدة آلاف من المودعين المقيمين في فرنسا من هذا القرار على حساب المصارف اللبنانية التي اعتبرها العديد من الخبراء مفلسة بالفعل ، الأمر الذي يرفض زعمائهم ومحافظ مصرف لبنان الاعتراف به.

تأثرت البنوك بشدة بالأزمة الاقتصادية

البنوك اللبنانية من جانبها متأثرة بشدة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. ظهرت هذه الأزمة مع النقص الشهير في العملة الأجنبية في مايو 2019 ، والذي ألقي باللوم فيه في البداية على المشاكل اللوجستية من قبل مصرف لبنان قبل أن يدرك أخيرًا أن المؤسسات الخاصة تواجه أزمات سيولة كبيرة. ثم قام ABL بتنفيذ ضوابط غير رسمية على رأس المال في نوفمبر 2019.

ثم اندلعت العديد من الحوادث في فروع البنوك ، حيث طالب المودعون بالقدرة على سحب أموالهم ، وهو ما رفضه مسؤولو البنوك.

البنوك المحلية الأخرى ليست في حالة أفضل ، ويقدر الخبراء الأجانب أن بنك لبنان والمهجر ، على سبيل المثال ، سيتطلب إعادة رسملة بقيمة 11.9 مليار دولار على سبيل المثال.

وفقًا لبعض المصادر في وقت مبكر من عام 2020 ، سيحتاج بنك عودة إلى ما يصل إلى 11 مليار دولار لإعادة رسملة بسبب الخسائر الناجمة عن حالة التخلف عن السداد في سندات اليوروبوندز ، والحالة المحتملة للتخلف عن السندات المقومة بالليرة اللبنانية ، وكذلك الوقف الفعلي للسندات. الأنشطة المصرفية الناجمة عن الرقابة غير الرسمية على رأس المال التي أنشأتها من جانب واحد جمعية مصارف لبنان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

إجمالاً ، ستحتاج المصارف اللبنانية الأربعة عشر الكبرى وحدها إلى ضخ 65 مليار دولار ، وهو ما يتجاوز بكثير احتمالات المساعدة الاقتصادية المقدرة بـ 26 مليار دولار. كذلك ، يبدو أن تخفيض قيمة سندات اليوروبوند أو حتى على جزء من السندات اللبنانية أصبح حتميًا ، على الرغم من زيادة حقوق الملكية نتيجة قرار التعميم الصادر عن مصرف لبنان.