يواصل عدد الركاب القادمين إلى مطار بيروت الدولي التراجع. وفقًا لآخر الأرقام ، سيصل هذا الانخفاض إلى 35 ٪ للأشهر الأربعة الأولى من العام ، لا سيما بسبب التدابير المتخذة لمواجهة توسع covid19.

كما انخفض عدد الطائرات المغادرة والقادمة إلى بيروت بنسبة 21.3٪ ، بينما انخفضت حركة الشحن فقط بنسبة 38.3٪.

وانخفض عدد الركاب القادمين بنسبة 36.5٪ ليصل إلى 342،904 أشخاص ، كما انخفض عدد المغادرين بنسبة 34.1٪ ليصل إلى 407،357 شخصًا.

ومع ذلك ، ارتفع عدد ركاب الترانزيت من 13043 شخصًا في عام 2020 إلى 15559 مسافرًا في عام 2021.

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