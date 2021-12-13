لم يتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء في القريب العاجل بسبب استمرار التحقيق مع القاضي طارق بيطار ووزراء حركة أمل وحزب الله الذين اشترطوا وجودهم بانسحاب القاضي المكلف بالتحقيق فيما يتعلق انفجار 2750 طنا من نترات الامونيوم خلف اكثر من 200 قتيل واكثر من 6500 جريح

وأشار مصدر قضائي إلى أن التحقيق يتجه نحو مصدر عرضي ناتج عن إهمال جنائي. وبالتالي سيُتهم المسؤولون بالقتل نتيجة لهذا الإهمال.

وللتذكير نشر القاضي مرتين مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل اليد اليمنى لرئيس الغرفة نبيه بري ووزير المالية الأسبق والنائب الحالي ، ولم يمثل الأخير أمامه للتحقيق في بداية نوفمبر. كما تورط وزراء آخرون بمن فيهم وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير النقل السابق يوسف فنيانوس وكذلك رئيس الوزراء السابق حسان دياب. تعتبر هذه الشحنة خطرة.

في الوقت الحالي ، ذكرت عدة مسارات من قبل الأحزاب السياسية لإقالة القاضي.

يتمثل الحل الأول في السماح بإنهاء مهمة القاضي ونشر لوائح الاتهام ، ثم يتعين على مجلس الوزراء إحالة الوزراء السابقين إلى محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة رؤساء الجمهوريات السابقين والحاليين ، ورئيس الوزراء. وزراء ووزراء وهو ما ترفضه حركة أمل وحزب الله.

والحل الآخر الذي تقترحه الحركتان الشيعيتان هو أن يقرر مجلس الوزراء الانسحاب من القاضي ، والآخر بقرار من وزير العدل بسحب القاضي ، وهو ما يرفضه الأخير.

أخيرًا ، تستدعي بعض المصادر قبول حزب الله لاستئناف اجتماعات مجلس الوزراء بسبب إلحاح بعض الملفات مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، وهو أمر لا يزال بعيد الاحتمال.