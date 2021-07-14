أصيب عشرات الأشخاص ، بينهم 20 عنصرا من قوى الأمن الداخلي وعدد غير معروف من المدنيين ، في اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء 13 تموز / يوليو في منزل وزير الداخلية المنتهية ولايته محمد فهمي.

منذ أحداث الأمس غادر محمد فهمي منزله في قريطم باتجاه اليرزة.

وكان المتظاهرون يعتزمون الاحتجاج على رفض وزير الداخلية السماح لقاضي التحقيق طارق بيطار باستجواب مدير عام الأمن العام العماد عباس إبراهيم في إطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ، أكثر من 11. بعد أشهر من هذه المأساة التي خلفت أكثر من 200 قتيل و 6000 جريح.

مع صور أقاربهم المتوفين وتوابيتهم الرمزية ، يتهمون السلطات اللبنانية بالرغبة في دفن هذه القضية التي يُزعم تورط العديد من الشخصيات السياسية فيها. بالإضافة إلى مدير الأمن العام ، يعتزم القاضي أيضًا استجواب 4 وزراء سابقين من بينهم 3 نواب حاليين: وزير المالية الأسبق علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر ، وكلاهما مقرب من رئيس غرفة نبيه بري ، وكذلك وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، عضو تيار مستقبل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. كما أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب ووزير النقل الأسبق يوسف فنيانوس والقائد السابق للجيش اللبناني جان قهوجي مطالبون بالمثول أمام قاضي التحقيق في القضية.

وأدى رفض وزير الداخلية السماح باستجواب العماد عباس إبراهيم ، الجمعة ، إلى استئناف أمام محكمة النقض بناء على طلب القاضي طارق بيطار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المواجهة جارية بين القاضي والبرلمان ، بعد أن طلب مكتب البرلمان واللجنة البرلمانية للإدارة والعدالة معلومات إضافية حول الحقائق المزعومة.للبرلمانيين الحاليين. رفض طارق بيطار الإدلاء بهذه المعلومات ، معتقدًا أنه يمكن استخدامها على حساب التحقيق.

وتأتي هذه الأنباء فيما تردد عن تعرض سلف القاضي طارق بيطار القاضي فادي صوان لتهديدات معينة ، تشير بعض الشائعات إلى أنه حاول استجواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي الزعيتر ويوسف فنيانوس. وسحب بعد ذلك من الملف على أساس

استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

استخدمت قوى الأمن الداخلي الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول المتظاهرون دخول المبنى الذي يقع فيه منزل الوزير. كما تعرض المتظاهرون للضرب بالهراوات.

ولوحظت أضرار كبيرة على الفور في مدخل المبنى بينما قال الصليب الأحمر إنه حشد 4 سيارات إسعاف أمس.

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