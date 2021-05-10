اعتدت قوات الأمن المكلفة بحماية البرلمان على طبيب في عيادته بعد أن طلب الأخير من أسرة المريض المغادرة حتى يتمكن من علاج المريض. هذا الضابط الذي كان يرتدي شارة تذكر الوحدة 313 بالبرلمان ، هدده بسلاحه وضربه.

غالبًا ما تم تمييز الشرطة في البرلمان من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في السنوات الأخيرة بسبب الاستخدام المتكرر إلى حد ما للعنف ، لا سيما خلال مظاهرات أكتوبر 2019.

تأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بدأت فيه غالبية مستشفيات العاصمة إضرابًا لمدة أسبوع عقب صدور الحكم في قضية إيلا طنوس.

للتذكير ، بترت أطرافها الأربعة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية ، والتي تعتبرها العدالة خطأ طبيًا على الرغم من الرعاية الطارئة المقدمة. ومع ذلك ، يعتقد مجلس نقابة الأطباء أن الأمر متروك للجانه وليس للعدالة لتقرير ما إذا كان هذا خطأ طبيًا أم لا.

طبيبه د. وكان عصام معلوف قد اعتقل في ذلك الوقت دون إجراء تحقيق علمي لتحديد ما إذا كان هناك خطأ أم لا ، كما أكد قبل أيام د. إسماعيل سكرية ، مدير الهيئة الوطنية للصحة العامة. ويشير اليوم إلى أن القرار القضائي أكثر عاطفية وليس علميًا لأن القضاة لم ينظروا في الجوانب الفنية التي أدت إلى الدراما.

لذلك أدان القاضي طارق بيطار مستشفى AUH ومستشفى المعونات وكذلك د. عصام معلوف يدفع 9 مليارات ليرة لبنانية وراتبًا شهريًا لأسرته يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى للراتب بالإضافة إلى 500 مليون ليرة لبنانية تعويضًا للأسرة.

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