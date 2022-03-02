يُقال إن الخلاف بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي سهيل عبود والنائب العام القاضي غسان عويدات هو سبب إلغاء اجتماع هذه الهيئة التي كانت ستنظر في شكوى مقدمة من قبل طالب محامون بمحاكمة قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان المتهم بحماية محافظ مصرف لبنان رياض سلامة.

وللتذكير ، فإن هذا الأخير متهم بالاختلاس وغسيل الأموال وهو أيضًا موضوع شكاوى في الخارج.

مثل اللواء عماد عثمان ورياض سلامة ، يعتبر القاضي غسان عويدات مقرباً من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وللتذكير ، كان المدعي العام قد منع القاضي جان طنوس من الذهاب إلى اجتماع تشاوري بشأن قضية رياض سلامة التي كان من المقرر عقدها في باريس مع نظرائه في فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ. ومنذ ذلك الحين ، تم فتح ملف آخر ضد حاكم مصرف لبنان في ألمانيا ، والذي يقدر ثروته بأكثر من مليار دولار ، وهو رقم يستبعد أي تخصيب قانوني ، وفقًا لبرلين. ومع ذلك ، ورد أن القاضي غسان عويدات تلقى شكوى توبيخ من المحاكم الأجنبية التي تحقق حاليًا في من يتهمه بعرقلة سير العدالة.

كما غاب محافظ مصرف لبنان عن مواعيده 4 مرات أمام النيابة العامة في جبل لبنان ، القاضية غادة عون ، التي أرادت استجوابه في قضية التلاعب بسعر الليرة. بعد تجميد ممتلكاته ، أصدرت القاضية غادة عون مذكرة توقيف. وأثناء تدخل أمن الدولة لتقديمه للقاضي ، تدخل عناصر من قوى الأمن الداخلي بأمر من اللواء عماد عثمان ، ووصلوا إلى حد التهديد بإطلاق النار.

ثم تقدمت القاضية غادة عون بشكوى أمام القاضي نقولا منصور ضد العماد عماد عثمان لعرقلة سير العدالة. ومع ذلك ، لا يمكن متابعة هذه الشكوى إلا بموافقة وزير الداخلية.