رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق المكلف سعد الحريري ، متهماً إياه بعدم الرغبة في أخذ التصريحات التي أُدلي بها في الاعتبار ، بعد 18 ساعة من إعطائه تشكيلاً حكومياً. من 24 عضوا.

كان يشير إلى عن سعد الحريري الذي اتهم رئيس الدولة بالسعي لإجراء تعديلات كبيرة على حكومته المقبلة .

وبحسب البيان ، فإن سعد الحريري كان سيرفض بالتالي العودة إلى الاتفاقات المبرمة بالفعل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “، لكن الرئيس الحريري لم يكن مستعدا لمناقشة أي تعديل على الإطلاق ، مشيرا إلى أن يتخذ الرئيس عون المزيد من الإجراءات. يوم قبول التدريب المقترح “، وهو ما رفضه رئيس الدولة. وبذلك انتهى اللقاء برحيل سعد الحريري الذي أعلن انسحاب ترشيحه من على درجات قصر الرئاسة.

وبذلك تتهم رئاسة الجمهورية سعد الحريري برفض “أي تعديل مرتبط بأي تغيير للوزارات وتوزيعها الطائفي والأسماء المرتبطة بها ، أو أخذ رأي الكتل النيابية حتى تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من البرلمان “. كان سيصر أيضًا على اختيار أسماء الوزراء الذين كانوا سيشكلون حكومته الرابعة.

من جانبه ، أكد رئيس الدولة أنه سهل مهمة رئيس الوزراء السابق وتمسكه بتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي يطلبها المجتمع الدولي.

وعليه ، فإن رئيس الجمهورية يدعو ممثلي الدول التي أتت إليه بشأن موقف رئيس وزرائه السابق الآن كشهود.

كما أعلن القصر الرئاسي الإعلان عن مواعيد جديدة لتنظيم المشاورات البرلمانية الملزمة التي تهدف إلى تعيين خلف لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب.

أزمة غير قابلة للحل بين الرئاسة ومركز ميزون دو

وازداد التوتر بين الرجلين في الأسابيع الأخيرة ، مع تبادل مرير عبر وسطاء ، اتهم رئيس الوزراء المكلف رئاسة الجمهورية بانتهاك الدستور ورد الأخير بأن مقترحات سعد الحريري خالفت الميثاق الوطني.

وجاءت هذه التوترات عندما اقترح سعد الحريري تشكيل حكومة تمنح الثلث للطائفة المسيحية وثلثًا للطائفة السنية وثلثًا للطائفة الشيعية ، بما يتعارض مع الميثاق الوطني الذي ينص على توزيع متساو بين المسيحيين والمسلمين.

وتأتي هذه الاستقالة أيضًا رغم ضغوط المجتمع الدولي الذي طالب سعد الحريري ورئيس الدولة بمزيد من المرونة ، وإلا فإن العقوبات التي تستهدف سياسيين معينين متهمين بعرقلة عملية تشكيل الحكومة أو بالفساد ، وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تفرض من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قريبًا.

لكن سعد الحريري حصل على دعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بعد أن حصل على وزارة المالية لأحد مرشحيه ، وهي وزارة رئيسية في الوضع الحالي عندما يجب إجراء تدقيق جنائي على حسابات مصرف لبنان. ولكن أيضًا المؤسسات الحكومية من أجل تحديد الاختلاس المحتمل.

وللتذكير ، قاد سعد الحريري بالفعل 3 حكومات بما في ذلك 2 تحت ولاية الرئيس ميشال عون. استقال في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2019 بعد احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بالفعل.

في السابق ، كانت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قد اتهمت سعد الحريري بعدم المساومة على حقيقة تعيين شخصية سنية في وزارة الداخلية ، أو حتى شخصية أرثوذكسية يونانية في وزارة الدفاع ، هاتين الوزارتين قبل العودة. للجماعة المسيحية وبالتحديد الموارنة فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية.

لن تأخذ هذه التغييرات في الحسبان الاتفاقات المبرمة سابقًا بين الرجلين ، كما تشير مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية تعتقد أن مهلة 18 ساعة لقبول أو رفض هذه القائمة والتي فرضها رئيس الوزراء المكلف كانت خطيرة وغير مقبولة.

وبحسب هذه المصادر ، سيكون على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أن ينقل مسؤوليته عن عدم تشكيل حكومة لمدة 11 شهرا الآن على خلفية رئاسة الجمهورية وعدم مواجهة إخفاقاتها ومسؤوليتها في الأزمة الحالية في الوقت الذي يستمر فيه الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور في لبنان ، وهو فشل يمكن أن يعزى في نظر الغالبية العظمى من السكان والمجتمع الدولي إلى الطبقة السياسية اللبنانية ككل.

أشار مؤلفو تقرير اليونيسف إلى أن 77٪ من السكان لن يكون لديهم ما يكفي من الطعام وأن 33٪ من الأطفال الذين يعيشون في لبنان سينامون جائعين.

وأمام هذا الوضع ، يرى المجتمع الدولي أنه من الضروري إجراء إصلاحات حكومية ومؤسسية ونقدية واقتصادية جديدة قبل الإفراج عن مساعداتها.

كما أن وزارتي العدل والداخلية محل نزاع حاد ، مع وجود العديد من القضايا القانونية التي تشمل شخصيات رفيعة قريبة من بعض السياسيين. وهكذا ، فإن وزير المالية الأسبق علي حسن خليل ، المقرب من رئيس مجلس النواب أو وزير الأشغال العامة الأسبق غازي الزعيتر ، وجميعهم من حركة أمل ، يخضعون لطلب رفع الحصانة. من جانب قاضي التحقيق طارق بيطار الذي يحقق في انفجار ميناء بيروت. كما يخضع للتحقيق أقارب سعد الحريري ، مثل وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق أو المدير السابق لميناء بيروت حسن قريطم.

إضافة إلى ذلك ، يخضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، المقرب أيضًا من سعد الحريري ، لعدة تحقيقات في قضايا اختلاس وتبييض أموال في الخارج ، لا سيما في فرنسا وسويسرا. ولم تفتح العدالة اللبنانية هذه التحقيقات بعد ، رغم طلب الحصول على معلومات من القضاء السويسري إلى المدعي العام غسان عويدات ، الذي يعتبر أيضًا مقربًا من سعد الحريري.

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