قال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، أمس ، إنه لا يعرف ما هي نترات الأمونيوم ، مما أثار بعض الشكوك حول أسوأ ما في الأمر ، ألا وهو أن يكون الوزراء غير الأكفاء لإنجاز مهمتهم الأساسية في خدمة السكان. كما أثير شك آخر ، وهو حقيقة السلطة. ليس الوزراء أو الحكومة هم من يديرون هذا البلد ويدفعونه إلى الأزمة الحالية ، لكن في الواقع ، أسطول من المسؤولين من الفئة الأولى وما دونها هم من يقررون.
اعتراف رهيب بالعجز …
بعيدًا صورة الرجل الذي يسير بقوة أمام قوى الأمن الداخلي عندما تم تعيينه للتو. بعيدًا هو الرجل الذي قرع بقبضته على الطاولة لمحاربة إرهاب داعش. كانت مجرد واجهة ، ووزير احتفالي ، والحقيقة هي ما يظهر اليوم ، رجل خالٍ من السلطة ، يُدعى كإضافي ويظهر وكأنه مهزلة كبيرة يمكن للمرء أن يضحك عليها ، لولا أن الأمر لم يحدث. في الدراما.
يمرر الوزراء ، والحكومات تستقيل ، سواء كانت وحدة وطنية أم لا ، والرؤساء يتجاهلون وحدة الجثم ، ولكن مثله تمامًا في النهاية ، هؤلاء المسؤولون الذين يقررون كل شيء يظلون ، وأحيانًا يدفعون لأنفسهم رفاهية العيش بشكل جيد بخلاف المكافآت المخصصة لهم.
لا شك أيضًا في نمط الحياة هذا الذي يتجاوز رواتبهم ، فغالبًا ما يصاحب الفساد قرارات سخيفة بقدر ما هي ضارة ، مثل نترات الأمونيوم التي تُركت حتى تنتهي بالمأساة التي شهدتها في 4 أغسطس 2020 ، من سنة إلى أيام قليلة ، لا تستطيع المؤسسات الوفاء بحقوقها لأن المصلحة الخاصة لها الأسبقية على المصلحة العامة.
لم يخفوه حتى قبل أسلوب الحياة الوقح هذا ، السيجار في الفم ، فتيات جميلات ربما عشيقات بجانبهن أو فتيات مخفيات ، غير شرعات ، زانيات ، مثل سر مكشوف ، زيجات فخمة على لحن الأميرات والأمراء وهلم جرا. وقبل الأزمة ، بمجرد أن أشرنا إليها وتساءلنا عن مصدر الأموال اللازمة لهذا العرض الفاخر ، ذهبوا إلى حد الادعاء بأننا كنا نشعر بالغيرة منهم ، وكأن مجرد السؤال عما لا يسرقه هو مخجل.
ما فائدة وجود حكومة في النهاية ، عندما لا يكون دور الوزير في نهاية المطاف هو السيطرة على وزارته ، فإنه يترك هذه المهمة لمديريه العام الموروث من أسلافه ، ولكن ليكون على رأس مؤسسة وقبل كل شيء التصويت في مجلس الوزراء. الوزير ، في النهاية ، ليس سوى صوت يجلس بشكل مريح على مقعد مريح قابل للطي في الحكومة ، والذي غالبًا ما يعطي رأيًا دون معرفة الموضوع تمامًا كما لا يعرف العمل الذي يتولى مسؤوليته ، تمامًا مثل نهاد مشوق. أيضًا تمامًا مثل كثيرين آخرين. كيف يمكن للمرء أن يدعي أن وزير المالية ، على سبيل المثال ، فعل ما هو ضروري عندما نأتي إلى الأزمة الاقتصادية الحالية؟ إنهم موجودون فقط من أجل الشجار بين الأقطاب السياسية وإدامة نظام الفساد الهائل اليوم في نهاية أنفاسه ، وليس للعمل من أجل الصالح العام.
الحكومة؟ لا يستحق كل هذا العناء في النهاية …
يشتكي البعض من عدم وجود صلاحيات لمؤسسة كذا وكذا ، لكن في النهاية يتضح أن هذا أمر عام ، لأن السلطة التنفيذية لا تأتي من عملية الاختيار الديمقراطي. إن مفهوم الديمقراطية التوافقية في لبنان هو في النهاية كذبة جعلتنا نشرب من الثمالة.
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