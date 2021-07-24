قال وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ، أمس ، إنه لا يعرف ما هي نترات الأمونيوم ، مما أثار بعض الشكوك حول أسوأ ما في الأمر ، ألا وهو أن يكون الوزراء غير الأكفاء لإنجاز مهمتهم الأساسية في خدمة السكان. كما أثير شك آخر ، وهو حقيقة السلطة. ليس الوزراء أو الحكومة هم من يديرون هذا البلد ويدفعونه إلى الأزمة الحالية ، لكن في الواقع ، أسطول من المسؤولين من الفئة الأولى وما دونها هم من يقررون.

اعتراف رهيب بالعجز …

بعيدًا صورة الرجل الذي يسير بقوة أمام قوى الأمن الداخلي عندما تم تعيينه للتو. بعيدًا هو الرجل الذي قرع بقبضته على الطاولة لمحاربة إرهاب داعش. كانت مجرد واجهة ، ووزير احتفالي ، والحقيقة هي ما يظهر اليوم ، رجل خالٍ من السلطة ، يُدعى كإضافي ويظهر وكأنه مهزلة كبيرة يمكن للمرء أن يضحك عليها ، لولا أن الأمر لم يحدث. في الدراما.

يمرر الوزراء ، والحكومات تستقيل ، سواء كانت وحدة وطنية أم لا ، والرؤساء يتجاهلون وحدة الجثم ، ولكن مثله تمامًا في النهاية ، هؤلاء المسؤولون الذين يقررون كل شيء يظلون ، وأحيانًا يدفعون لأنفسهم رفاهية العيش بشكل جيد بخلاف المكافآت المخصصة لهم.

لا شك أيضًا في نمط الحياة هذا الذي يتجاوز رواتبهم ، فغالبًا ما يصاحب الفساد قرارات سخيفة بقدر ما هي ضارة ، مثل نترات الأمونيوم التي تُركت حتى تنتهي بالمأساة التي شهدتها في 4 أغسطس 2020 ، من سنة إلى أيام قليلة ، لا تستطيع المؤسسات الوفاء بحقوقها لأن المصلحة الخاصة لها الأسبقية على المصلحة العامة.

لم يخفوه حتى قبل أسلوب الحياة الوقح هذا ، السيجار في الفم ، فتيات جميلات ربما عشيقات بجانبهن أو فتيات مخفيات ، غير شرعات ، زانيات ، مثل سر مكشوف ، زيجات فخمة على لحن الأميرات والأمراء وهلم جرا. وقبل الأزمة ، بمجرد أن أشرنا إليها وتساءلنا عن مصدر الأموال اللازمة لهذا العرض الفاخر ، ذهبوا إلى حد الادعاء بأننا كنا نشعر بالغيرة منهم ، وكأن مجرد السؤال عما لا يسرقه هو مخجل.

ما فائدة وجود حكومة في النهاية ، عندما لا يكون دور الوزير في نهاية المطاف هو السيطرة على وزارته ، فإنه يترك هذه المهمة لمديريه العام الموروث من أسلافه ، ولكن ليكون على رأس مؤسسة وقبل كل شيء التصويت في مجلس الوزراء. الوزير ، في النهاية ، ليس سوى صوت يجلس بشكل مريح على مقعد مريح قابل للطي في الحكومة ، والذي غالبًا ما يعطي رأيًا دون معرفة الموضوع تمامًا كما لا يعرف العمل الذي يتولى مسؤوليته ، تمامًا مثل نهاد مشوق. أيضًا تمامًا مثل كثيرين آخرين. كيف يمكن للمرء أن يدعي أن وزير المالية ، على سبيل المثال ، فعل ما هو ضروري عندما نأتي إلى الأزمة الاقتصادية الحالية؟ إنهم موجودون فقط من أجل الشجار بين الأقطاب السياسية وإدامة نظام الفساد الهائل اليوم في نهاية أنفاسه ، وليس للعمل من أجل الصالح العام.

الحكومة؟ لا يستحق كل هذا العناء في النهاية …

يشتكي البعض من عدم وجود صلاحيات لمؤسسة كذا وكذا ، لكن في النهاية يتضح أن هذا أمر عام ، لأن السلطة التنفيذية لا تأتي من عملية الاختيار الديمقراطي. إن مفهوم الديمقراطية التوافقية في لبنان هو في النهاية كذبة جعلتنا نشرب من الثمالة.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն