كان من الممكن أن ينفجر جزء صغير فقط من نترات الأمونيوم المخزنة ، كما يشير تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي صدر في 7 أكتوبر 2020 ونشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم ، قبل أيام قليلة من إحياء ذكرى الدراما الأولى في 4 أغسطس 2020.

تقدر الوكالة الأمريكية أن 552 طنًا كانت ستنفجر من أصل 2754 طنًا وصلت إلى لبنان عام 2013 دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا الاختلاف ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل مثل تدهور شحنة نترات الأمونيوم لفترة طويلة. . يتم تخزينها دون أي احتياطات خاصة وخاصة الرطوبة التي تسبب مع ذلك تأثير ماص للحرارة ، من خلال حقيقة أن جزءًا كبيرًا منها قد يتبخر أيضًا بعد الانفجار في الأماكن المحيطة أو عن طريق الثقوب المعنية لاكتشاف المتلقين.

ومع ذلك ، فإن عدم وجود جزء من الشحنة يؤدي إلى خيوط جديدة للمحققين.

بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد بعض المصادر أنه لا ينبغي تخزين هذه المادة بالقرب من متفجرات قوية ، مما يثير تساؤلات حول وجود 25 طنًا من الألعاب النارية في نفس الحظيرة 12 بمرفأ بيروت.

وتعتقد مصادر محلية أن الخبراء اللبنانيين يتفقون على هذه التقديرات على أساس التحليلات التي أجريت بعد أيام قليلة من المأساة التي خلفت أكثر من 200 قتيل و 6000 جريح.

للتذكير ، قدر مؤلفو التقرير المقدم من الخبراء الفرنسيين الانفجار الذي أحدث حفرة بطول 131 مترًا وعمق 65 مترًا ، ويقدرون أنها ستعادل 100 إلى 1000 طن من مادة تي إن تي.

الانفجار في مرفأ بيروت نتج ، بحسب السلطات اللبنانية ، عن التخزين غير الملائم لـ 2750 طناً من نترات الأمونيوم ، أي ما يعادل 600 طن من مادة تي إن تي. وبحسب ما ورد صودرت هذه البضائع من سفينة كانت في حالة سيئة في عام 2014 وكانت متجهة إلى إفريقيا. غرقت سفينة الشحن من تلقاء نفسها في ميناء بيروت بعد عام بسبب حالة كئيبة.

وتقول مصادر أمنية إن البضائع كانت قد نُقلت في السابق داخل ميناء بيروت ، لتُعاد توجيهها في البداية إلى إفريقيا.

انفجار مرفأ بيروت 4 آب 2020

أحدث الانفجار سحابة يقارن الكثيرون بالقنبلة النووية حتى كما يتضح من مقاطع الفيديو العديدة التي نُشرت في تلك اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي. كان موقع USGC قد قال الليلة الماضية إنه كان سيصل إلى ما يعادل زلزالًا بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. .

نترات الأمونيوم هي مادة متفجرة بالفعل أصل العديد من المآسي ، مثل مآسي مصنع ايه زد اف في تولوز ، فرنسا ، في 21 سبتمبر 2001 ؛ بالقرب من مصنع النشادر للأسمدة الغربية واكو في تكساس ، في أبريل 2013 ؛ من أ مستودع في ميناء تيانجين في الصين عام 2015.

تُستخدم هذه المادة عمومًا كسماد ولكن يمكن استخدامها لإنتاج متفجرات ويبدو أنها كانت كذلك بالنسبة لهذه الشحنة التي تصادف أنها كانت متجهة إلى مصنع ذخائر.

قصة سفينة نفايات جنحت حمولتها في ميناء بيروت

الروس

بدأ كل شيء في عام 2013 عندما كانت سفينة الشحن ترفع علم مولدوفا ، الروس وعلى متنها 2750 طناً من نترات الأمونيوم كانت في طريقها من ميناء باتومي في جورجيا إلى موزمبيق. تم شراء هذه البضائع من قبل بنك موزمبيق الدولي لصالح Fábrica de Explosivos de Moçambique.

يُقال إن المالك ، الذي استأجر السفينة بالفعل ، وهو إيغور جريتشوشكين ، مواطن روسي مقيم في قبرص. وكان الأخير قد تلقى مبلغ مليون دولار لنقل هذه البضائع التي تعتبر خطرة على ميناء بيرا في موزمبيق.

أما بالنسبة لقبطان السفينة ، فسيكون بروكوشيف معينًا هو الذي كان سيتولى السيطرة على السفينة في تركيا ، بعد تمرد قام به طاقمه السابق الذي لم يتم دفع أجره.

ثم ورد أن Grechushkin أخبر القبطان أنه ليس لديه أموال كافية لدفع ثمن المرور عبر قناة السويس. وزُعم أنه أمر بتحميل بضائع أخرى في بيروت لدفع هذا المبلغ. ومع ذلك ، لا يمكن وضع هذه البضائع على متن سفينة الشحن. وبحسب القبطان ، بعد التفتيش ، كانت السلطات اللبنانية قد سحبت شهادة صلاحية السفينة للإبحار وكانت ستأمر بصيانتها في مرفأ بيروت لحين دفع تكاليف الرسو والتكاليف الإضافية. لن يكون من الممكن الوصول إلى مالك السفينة Grechushkin ، الذي اتصل به الطاقم لضمان دفع تكاليف الطعام والوقود والتكاليف الإضافية الأخرى.

إلا أن هذه الرواية تناقضها السلطات اللبنانية التي تسببت في حدوث ضرر لمحركها ، فالسفينة ستكون أولاً تم سحبها إلى بيروت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ، يحدد وزير النقل آنذاك غازي العريضي.

قد يغادر 6 من أفراد الطاقم السفينة ولكن سيبقى 4 أفراد والقبطان و 3 مواطنين أوكرانيين على متنها. ومع ذلك ، لن يتمكنوا من مغادرتها بسبب القيود التي يفرضها القانون اللبناني وسوف ينتهي بهم الأمر بالتسول للحصول على الطعام والماء وفقًا للمحامين الذين تولوا هذه القضية.

كما نبه محامو مكتب بارودي وشركاه الذين يمثلون هذا الطاقم السلطات اللبنانية إلى خطورة الشحنة. في النهاية ، سيتمكنون من العودة إلى ديارهم في أغسطس 2014 بعد أن وافق Grechushkin على دفع تكاليف رحلة العودة ولم يتم تفريغ الشحنة حتى 27 يونيو 2014.

في ذلك الوقت ، كان على السلطات اللبنانية أن تتولى مسؤولية البضائع.

أما السفينة فسوف تغرق عام 2015. وفقًا لشهادات طاقمه ، عانى الأخير بمجرد مغادرته تركيا ، من ممر مائي رئيسي يتطلب تشغيل مضخاته بشكل مستمر.

مسؤوليات متعددة ولكن قبل كل شيء ، إفلاس نظام مشلول

وبحسب المعلومات المتوفرة حاليًا ، فقد قامت الجهات الأمنية ، بما في ذلك مسؤولي الجمارك والموانئ والجمارك ، بالاتصال بالعدالة المحلية في 5 مناسبات ، بين عامي 2014 و 2017 ، للحصول على التصاريح اللازمة للتصرف فيها. في ظروف غير ملائمة وخطيرة في مستودع العنبر 12 بالميناء الواقع بين الحوضين الثالث والرابع.

في وقت مبكر من مايو 2016 ، أشار شفيق مرعي ، مدير الجمارك آنذاك ، بناءً على طلبه ، إلى وجود “خطر جسيم يتمثل في إبقاء هذه الشحنة في المستودعات في بيئة غير ملائمة”. وطالب في نفس الخطاب “وكالة الشحن بإعادة تصدير هذه المواد على الفور”.

بعد ذلك بعام ، أي في عام 2017 ، اقترحت مصلحة الجمارك حلولًا أخرى ، مثل التبرع بهذه الأطنان من نترات الأمونيوم للجيش اللبناني ، وبيعها عن طريق الشركة اللبنانية للمتفجرات دون الحصول على رد من السلطات القضائية.

هذه الرواية أكدها مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ، الذي وعده القضاء اللبناني بطرح السفينة وبضائعها للبيع بالمزاد ، وهو ما لن يحدث … حتى مما أدى إلى كارثة الرابع من آب ، وهو يوم مميت شهد ، بالإضافة إلى الميناء ، تدمير جزء كبير من الجزء الشرقي من مدينة بيروت مع موكب العديد من ضحاياه.

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