ورد أن وزير الداخلية المنتهية ولايته ، محمد فهمي ، رفض طلب قاضي التحقيق طارق بيطار باستجواب مدير الأمن العام عباس إبراهيم في. جزء من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ، حسب وكالة رويتر للأنباء.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن أشار الأخير ، مع ذلك ، إلى استعداده للمثول أمام القاضي طارق بيطار في إطار التحقيق في تفجير ميناء بيروت وفق “الأطر الإدارية والقانونية”.

وكان سيدلي بهذه التصريحات أمام الخلية الإدارية والقضائية المكلفة بمتابعة الملف المكونة من وسام محمد المثبوح وأحمد المستراح وباسل عباس. واعتبر الأخير أن التسريبات بشأن طلب القاضي طارق بيطار تشكل مخالفة للأحكام القضائية. إن الأمر يتعلق بممارسة الضغط لإثارة الكراهية ، في اعتقادهم ، من خلال اتهامات تعسفية ذات أهداف عامة وتهدف إلى إبعاد الرجال “القادرين على تنفيذ الدولة من رمادها”.

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