ورد قصر بعبدا الرئاسي في بيان على شائعات عن ضغوط على مكتب الليطاني المستقل للحصول على الكهرباء على مدار 24 ساعة.

يحدد القصر الرئاسي أن مبانيه تخضع لنفس نظام السكان وأنه يعتمد على مولداته في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وتأتي هذه المعلومات فيما أشارت كهرباء لبنان إلى توقف إنتاج محطتين من مصانعها ، وهما مصنع الزهراني في جنوب لبنان ودير العمّار في شمال لبنان ، بسبب نقص المازوت ، لعدم الإفراج عن خطوط ائتمان ضرورية. لتفريغ الناقلات الموجودة على طول الساحل اللبناني.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն