وهاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والقوات اللبنانية بشدة بالتغريدات والتصريحات المتداخلة.

وهكذا ، قدّر جبران باسيل ، الأحد ، أن كل ساعة تقنين للكهرباء العامة تكلف 32٪ أكثر من الاحتياطيات النقدية بالعملة الأجنبية ، بسبب زيادة الاستهلاك واستخدام مولدات المنطقة. وقال في سلسلة تغريدات: “كل ساعة يكلف المولد الخاص ستة أضعاف تكلفة الكهرباء التي توفرها الكهرباء من لبنان”.

كل لحظة ظلام وكل قرش إضافي يدفعه الشعب اللبناني يجب أن يلقي باللوم على النواب الذين كذبوا على الناس وحرموا شركة كهرباء لبنان من شراء المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء التي تتطلب صيانة. جبران باسيل ، 8 آب 2021

وكان يشير الى النداء الذي قدمته القوات اللبنانية التي منعت منح مائتي مليون دولار لشركة كهرباء لبنان لشراء زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

كما هاجم مصرف لبنان الذي رفض إجراء عملية استبدال أموال مؤسسة كهرباء لبنان الخاصة بالليرة اللبنانية للحصول على الدولار ، وهي عملية تهدف إلى السماح بشراء قطع الغيار.

ندد بهذه التصريحات نواب في القوات اللبنانية المستهدفة من قبل الأخير ، مشيرين إلى أن وزارة الطاقة والموارد المائية كانت في أيدي CPL منذ 12 عامًا وأنه كان سيتم إنفاق 40 مليار دولار هناك.

كما اتهموا CPL بالوقوف وراء إنشاء “كارتل الديزل” وعدم اتباع نصيحة صندوق النقد الدولي.

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