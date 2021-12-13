وتشير صحيفة “الأخبار” اليومية إلى أن إمداد الأردن بالكهرباء لم يكن ممكناً حتى بداية العام المقبل ، حيث تضرر 63٪ من أبراج الكهرباء في سوريا خلال الحرب الأهلية. وبالتالي سيكون من الضروري بضعة أسابيع لإصلاح شبكة الكهرباء في جنوب سوريا.

في المقابل ، ترغب السلطات السورية في الحصول على 8٪ من الكهرباء التي تمر عبرها بسبب تكاليف صيانة الشبكة في الموقع والتي ستصل إلى 5.5 مليون دولار.

إلا أن توريد هذا التيار يمكن أن يتم قبل وصول الغاز من مصر ، كما تشير الصحيفة ، إلى أن التوريد في الوقت الحالي لا يزال متأخراً بسبب التأخيرات التي اتخذتها السلطات الأمريكية في إعلان الإعفاء من قانون قيصر بشأن هذا. موضوع.

وبالتالي ينبغي أن يستقبل لبنان 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا ، مما يسمح بإنتاج 4 إلى 6 ساعات من الكهرباء. يقال إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حاول إقناع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيادة هذه الكمية لتصل إلى مليار متر مكعب ، مع السماح بإنتاج 4 إلى 6 ساعات من الكهرباء الإضافية.

ومن بين أسباب التأخير الأخرى ، تدرس السلطات المحلية الآن رفع تعرفة الكهرباء العامة ، والتي تبلغ حاليًا 140 جنيهاً للكيلوواط. وبالتالي ، فإن هذه الزيادة يمكن أن تمول زيادة في الإنتاج وتقلل من تكلفة المولدات على السكان. في النهاية ، يمكن أيضًا توفير 10 ساعات إضافية من الكهرباء.

وقد يصل السعر الجديد إلى ثلاثة آلاف ليرة للكيلوواط مقارنة بأكثر من ستة آلاف ليرة لمولدات الأحياء.