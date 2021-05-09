المفوضية العليا للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان

دائرة الاثار

قواعد الآثار

رقم الطلب 166 LR بتاريخ 7 نوفمبر 1933 يتعلق بلوائح التحف

بيروت

1935

رقم الطلب 166-LR بشأن الأنظمة المتعلقة بالآثار في سوريا ولبنان (الجريدة الرسمية للقوانين الإدارية للمفوضية العليا)

لا. في 30 نوفمبر 1933

المفوض السامي للجمهورية الفرنسية

وعلى قرارات رئيس الجمهورية الفرنسية المؤرخة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 1920 وفي 16 تموز (يوليو) 1933.

وعلى الأمر رقم 207 تاريخ 26 آذار 1926 بشأن تنظيم الآثار في سوريا ولبنان ، الأمر رقم / 48 تاريخ 31 كانون الثاني 1927. على تجارة التحف ، رقم الطلب. 749 مؤرخة 3! يناير 1927 ، بشأن التحف ، الأمر رقم. 3375. بتاريخ 17 ديسمبر 1930 ، بشأن الآثار التاريخية ، بالنظر إلى المرسوم رقم. 651 ، بتاريخ 10 ديسمبر 1926.

بشأن استيراد الآثار من فلسطين والعراق ،

النظر في المادة 14 من إعلان الانتداب.

باقتراح مدير دائرة الآثار ،

التوقف: العنوان الأول.

التحف بشكل عام

الفصل الأول – التعريف

فن. الأول. – تعتبر كل نتاجات النشاط البشري مهما كانت حضارة آثارها. قبل سنة 1700 (1107 هـ) ،

تُشبه التحف وتخضع لقواعد هذا المرسوم ، الأشياء غير المنقولة بعد عام 1700 ، والتي يكون حفظها في المصلحة العامة من وجهة نظر التاريخ أو الفن ، والتي سيتم تسجيلها في الجرد العام. المعالم التاريخية المخطط لها 9 Art. 20.

فن. 2. —- التحف غير المنقولة أو المنقولة.

هي تحف عقارية: –

1 °) أي مساهمة للصناعة البشرية تغطي تربة التكوين الجيولوجي (يروي).

2) جميع الأعمال أو المباني القديمة. بقايا أو بقايا مبانٍ قديمة مع أو بدون هيكل مرئي فوق سطح الأرض.

3) جميع الأشياء المنقولة التي تعلق على الصندوق أو بالعقار إلى الأبد.

4) جميع المواقع أو المواقع الطبيعية المناسبة للصناعة البشرية مثل الملاجئ الصخرية أو الكهوف أو اللوحات الحاملة للصخور أو المنحوتات أو القوالب أو النقوش.

التحف المنقولة هي جميع الأشياء أو الحطام أو الأشياء المصنوعة أو المشغولة أو المعدلة بأيدي بشرية وليست في الفئات السابقة.

فن. 3. – في حالة وجود نزاع ، يتم تحديد نقطة معرفة ما إذا كان الشيء هو تحف أم لا ، وما إذا كانت هذه التحف حقيقية أو منقولة ، من قبل مدير مصلحة الآثار.

الباب الثاني. من ممتلكات الآثار القسم الأول. للآثار المكتشفة بالفعل

فن. 4. – مع مراعاة أحكام هذه اللوائح ، فإن الحقوق التي تخضع لها الآثار تخضع لقوانين القانون العام السارية في الولايات الواقعة تحت الانتداب.

فن. 5. – يفترض أن التحف العقارية مملوكة للدولة ، ما لم يثبت خلاف ذلك. يُطلب من الأفراد أو الأوقاف أو المجتمعات أو الجماعات ، وبشكل عام ، الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص الذين يدعون ملكية التحف المنقولة أو غير المنقولة تقديم دليل على حقوقهم وفقًا للقانون العام.

فن. 6. – تعتبر التحف العقارية المملوكة للدولة جزء من الملك العام. التقادم لا يطالب بحقوق الدولة على الآثار المنقولة.

فن. 7 – يمكن للدولة أن تسجل دائما أثرا عقاريا عائدة لفرد ، وقف الخ … ، في الجرد العام للآثار التاريخية ومتابعة التصنيف ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم: يمكن: كما يصنف دائمًا التحف المنقولة التي تخص فردًا خاصًا ، أو الوقف ، إلخ …

ستكون الدولة دائمًا قادرة على مصادرة ممتلكات قديمة غير منقولة مصنفة أو مقترحة للتصنيف ، مملوكة لفرد ، وفقًا للتشريعات المعمول بها. عند تقييم التعويض عن نزع الملكية ، والذي سيغطي فقط الأضرار الفعلية والمحددة الناتجة عن الإخلاء ، لن يتم أخذ قيمة الآثار في الاعتبار على هذا النحو.

القسم الثاني. تحف لاكتشافها

فن. 8. – فيما يتعلق بالآثار التي سيتم اكتشافها ، فإنها يمكن أن تكون فقط نتاج اكتشافات عرضية أو نتاج حفريات مرخص بها بانتظام.

فن. 9. – يجب على كل من اكتشف أثراً عقارياً في أي مكان ، وفي بعض الظروف أو أثناء أي عمل ، أن يقوم بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، والإبلاغ لأقرب سلطة إدارية ، إلا في حالة التنقيب عن الآثار المرخصة بانتظام. ، والتي ستخطر على الفور مدير مصلحة الآثار وأمين المتحف الوطني في المنطقة في نفس الوقت.

فن. 10. – الآثار التي تم اكتشافها بهذه الطريقة هي ملك للدولة ، ما لم يتبين أنها جسم وجزء من مبنى تابع لأفراد وأوقاف وجماعات وشخصيات اعتبارية وما إلى ذلك ، وفي هذه الحالة يُعلن أنها ملك لمالك المبنى.

إذا تم اكتشاف الآثار في أرض مزروعة أو مبنية تعود ملكيتها لفرد ؛ الوقف ونحوه .. كما أنه من ممتلكات الدولة عدا هذه لتعويض أصحابها عما قد يلحق بهم من ضرر.

أحكام الفن. يسري المرسومان 6 و 7 من هذا المرسوم المتعلق بالتحف العقارية كحق على التحف العقارية المكتشفة في ظل هذه الظروف.

فن. 11. – يجب على أي شخص وجد ، في نفس الظروف والظروف المذكورة أعلاه ، عن طريق الخطأ قطعة أثرية منقولة ، أن يقدم إعلانًا إلى أقرب سلطة إدارية في غضون أربع وعشرين ساعة.

يقوم الأخير على الفور وفي نفس الوقت بإخطار مدير مصلحة الآثار وأمين المتحف الوطني للمنطقة.

فن. 12. – يقوم رئيس الدولة ، ممثلاً بمدير مصلحة الآثار والقيمين على المتاحف الوطنية ، في غضون ثلاث كلمات من تقديم الشيء أو الإخطار الذي تقدمه السلطة الإدارية من مكان الاختراع. الحق في اقتناء الآثار المنقولة التي يتم اكتشافها بالصدفة بعد تاريخ هذا المرسوم ، بدفع مبلغ يمثل ثلث قيمة الشيء للمخترع.

يتم تحديد سعر الشيء وديًا بين ممثل رئيس الدولة والمخترع. في هذه الخلافات ، سيتم تعيين محكم مقبول من قبل المفوض السامي من قبل الطرفين: سيكون قراره نهائيًا.

إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على اختيار هذا المحكم ، يعين كل طرف واحدًا ، والمفوض السامي ثالثًا: تفصل لجنة التحكيم هذه في النزاع بأغلبية الأصوات.

فن. 13. – إذا لم تمارس الدولة حقها في اقتناء الآثار المنقولة المعنية ، فإنها تخطر المخترع بقرارها خلال المدة المحددة ومن خلال ممثليها المذكورين في المادة 12.

يصبح المخترع من تاريخ استلام الإخطار هو مالك الكائن.

سيشير الإخطار إلى أسماء المخترع وقدرته ومحل إقامته بالإضافة إلى الملخصات المميزة للعصور القديمة المعنية ؛ سيحمل رقمًا تسلسليًا مؤرخًا وموقعًا وختمًا من قبل الخدمة المختصة.

سيكون هذا المستند صالحًا كعنوان للملكية.

فن. 14. – خلال الفترة المخصصة للولاية لممارسة حق الشفعة هذا ، يعاقب أي شخص يدمر أو يشوه أو يتلف بأي شكل من الأشكال الآثار المكتشفة بغرامة من 25 إلى 10000 ليرة سورية

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاغتراب الذي منحه المخترع قبل أن تعلن الدولة قرارها سيكون باطلاً.

فن. رقم 15 ، – تحتفظ الدولة في أي وقت بالحق في مواصلة تصنيف القطع الأثرية المنقولة التي يتم اكتشافها بالصدفة.

فن. 16. – أي انتهاك للفن. 9 و 11 يعاقبون بالسجن من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10 إلى 500 ليرة سورية. أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين.

فن. 16. – أي انتهاك للفن. 9 و 11 يعاقبون بالسجن من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 10 إلى 500 ليرة سورية. أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم مراعاة المخترع لقواعد الإعلان المنصوص عليها في الفن. 9 و 11 يجعله مالكًا بسوء نية ، علاوة على ذلك ، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يصبح مالكًا عن طريق الاستفادة من الآثار المكتشفة.

في هذه الحالة ، يحق للدولة رفع دعوى في أي وقت تهدف بشكل محض وبسيط إلى نزع ملكية هذا المالك بسوء نية.

فن. 17 ، – سيتم التعامل مع مسألة ملكية منتج الحفريات المصرح بها بانتظام في الباب الثالث من هذه اللوائح.

العنوان الثاني: حماية الآثار

الفصل الأول – أحكام عامة

فن. 18. –

أ) بشكل عام ، يُحظر إتلاف أو إتلاف أو تشويه العقارات أو الآثار المنقولة ، أو تتبع أو نقش أي نقش أو أي علامة على الإطلاق ؛ يحظر مصادرة أو بيع أو شراء أي مواد تنتمي أو تنتمي إلى هذه المباني القديمة دون ترخيص ،

يُعاقب على أي انتهاك لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من 25 إلى 10000 ليرة سورية دون الإخلال بالدعوى الخاصة بالتعويضات التي قد يتم رفعها.

ب) بالإضافة إلى ذلك ، في الفصلين الثاني والثالث من هذا العنوان ، تم وضع نظام حماية خاص لبعض العقارات والآثار المنقولة ، والتي تحدد ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات المالكين تجاه الدولة. ما يسمى التحف.

فن. 19. – لا يمكن اعتماد مخططات التوسعة والتزيين الخاصة بالبلدات إلا بعد موافقة مدير إدارة الآثار. يشارك في إنشائها مهندس معماري من مصلحة الآثار. عندما يتعلق الأمر بمنطقة يكون فيها علم الآثار أمرًا ضروريًا ، فسيتم وضع الخطة من قبل المهندس المعماري في Service des Antiquités.

الفصل الثاني .. الجرد العام للآثار التاريخية.

فن. 20. – يُفتح سجل في كل ولاية من الولايات للجرد العام للآثار التاريخية. سيتم الاحتفاظ بنسخ من هذه السجلات في دائرة الآثار.

فن. 21. – سيتم تضمينها في هذا الجرد ؛

1) العقارات الأثرية العائدة للدولة.

2) العقارات الأثرية التي تخص الأفراد والأوقاف والأشخاص الاعتباريين والجماعات والجماعات التي يعتبر حفظها من وجهة نظر الفن أو التاريخ مصلحة عامة.

(مصطلح “التحف” مأخوذ بالمعنى الواسع المحدد في الجزء الأول من هذه اللوائح).

فن. 22. – يقوم وزراء التعليم العام للولايات ، بناءً على اقتراح أو بعد استشارة مدير مصلحة الآثار ، بحمل الآثار إلى الجرد وإخطار هذا التسجيل بالطرق الإدارية لأصحاب المصلحة المعنيين. سيتم ذكر هذا الإدخال أيضًا في السجل العقاري في صحيفة الملكية في القسم المخصص لإدخال القيود على حق التصرف.

فن. 23. – يستلزم التسجيل في المخزون على المالكين الالتزام بعدم المضي قدمًا في أموالهم لإجراء أي تعديل على المبنى أو جزء من المسجلين ، ولا بشكل عام أي عمل من المحتمل أن يضر بالمظهر والطابع العتيق ، دون الحاجة إلى ، قبل شهرين ، أبلغت دائرة الآثار بنيتها ؛ وأشاروا إلى التعديلات أو الأعمال التي يقترحون تنفيذها.

يعاقب أي انتهاك لأحكام هذه المادة بغرامة تتراوح من 25 إلى 2000 ليرة سورية دون الإخلال بدعوى التعويض التي قد تكون.

فن. 24. —- دائرة الآثار ستدرس هذه المشاريع. في حالة حدوث ضرر للنصب التذكاري ، سيسعى – من خلال مناقشة ودية مع المالك – لتعديل التصميم. إذا كان الاتفاق غير ممكن. لا يمكن لدائرة الآثار أن تعارض العمل إلا من خلال الشروع في إجراءات التصنيف كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من هذا العنوان: وسوف تخطر المالك بفتح هذا الإجراء. وعلى العكس من ذلك ، إذا أجاز العمل ، فإنه يشرف عليها للتأكد من تنفيذها وفق تفويضه.

ومع ذلك ، إذا كان للعمل المذكور تصميمًا أو تأثيرًا لتشغيل تجزئة المبنى المسجل: من أجل بيع المواد المنفصلة على هذا النحو. سيكون أمام دائرة الآثار فترة ثلاث سنوات للمضي قدماً في التصنيف ويمكنها في غضون ذلك تأجيل العمل المعني ، بموجب الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة.

فن. 25. – يجب إبلاغ إدارة الآثار عن أي إبعاد لمبنى مدرج في قائمة الجرد من قبل الشخص الذي منحه خلال خمسة عشر يوماً.

أي مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 1 إلى 200 ليرة سورية.

الفصل الثالث .. تصنيف المعالم التاريخية

فن. 26. – تصنف العقارات والتحف المنقولة على أنها آثار تاريخية بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح أو بعد استشارة مدير إدارة الآثار.

القسم الأول: تصنيف التحف العقارية

فن. 27 ، – يمكن تصنيفها على أنها آثار تاريخية ، وأي أثر عقاري مسجل في “الجرد العام للآثار التاريخية” ، وأي أرض أو مبنى يكون تصنيفه ضروريًا لعزل أو مسح مبنى مصنف.

فن. 26. – قد يخضع أي مبنى أو صندوق يقع بالقرب من مثل هذا المبنى أو على مرأى منه لحقوق الارتفاق القانونية ذات المصلحة العامة من أجل الحفاظ على الطابع الأثري أو الفني أو الخلاب للنصب التاريخي.

فن. 29. – من اليوم الذي تخطر فيه دائرة الآثار صاحب اقتراح التصنيف ، تنطبق جميع تأثيرات التصنيف تلقائيًا على المبنى المعني. يتوقفون عن التقديم إذا لم يتم اتخاذ قرار التصنيف في غضون ستة أشهر من هذا الإخطار.

فن. 30. – لا يجوز إتلاف المصنف أو نقله ولو جزئياً أو أن يخضع لأية أعمال ترميم أو إصلاح أو تعديل إلا بموافقة دائرة الآثار.

يعاقب كل انتهاك لأحكام هذه المادة والمادة 29 بغرامة تتراوح بين 50 و 3000 ليرة سورية. دون الإخلال بالدعوى الخاصة بالتعويضات التي يمكن ممارستها.

فن. 31. – يتحمل مالكو هذه المباني التكاليف الناتجة عن أعمال الدمج أو الإصلاح في المباني المدرجة في الجرد العام أو المصنفة على أنها آثار تاريخية.

إذا لم تمتلك الدولة مثل هذا المبنى ، فإنها تتحمل فقط المصاريف التي تمثل العمل المنجز بالإضافة إلى ما يتطلبه الحفاظ على الأثر المعني. في هذه الحالة ، تشارك البلديات أيضًا في هذه النفقات وفقًا لمقترح يتم تحديده في كل حالة.

فن. 32. – يمكن دائمًا لمصلحة الآثار ، بالاتفاق مع الدولة المعنية ، بعد إخفاق إشعار رسمي من المالك ، إجراء أعمال الإصلاح أو الصيانة التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الآثار المدرجة أو التي تم جردها. غير المملوكة للدولة. .

في حالة الطوارئ أو الخطر المعترف به من قبل الخدمات الفنية البلدية أو إدارة الآثار ، وبعد يوم واحد من الإشعار الرسمي للمالك ، يقوم مدير إدارة الآثار أو رئيس البلدية ، بالاتفاق مع إدارة الآثار ، بإحالة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية بغرض الأمر بتعيين شخص ماهر مسؤول عن فحص حالة المباني وتقدير العمل الذي يحدده مهندس مصلحة الآثار خلال أربع وعشرين ساعة. يجب أن يقدم هذا الخبير تقريره إلى قلم المحكمة في غضون 24 ساعة من تعيينه. في غضون 48 ساعة من هذا الإيداع ، سيتعين على المحكمة أن تحكم في التزام المالك:

أ) أو ينفذ تحت إشراف مهندس معماري من مصلحة الآثار وفي غضون مهلة يتم تحديدها للعمل الذي يعتبر ضروريًا.

ب) أو أن يدفع إلى مصلحة الآثار مبلغًا كافيًا لتغطية النفقات الناتجة عن هذا العمل.

في كلتا الحالتين ، يتم تحديد التزام المالك بموجب المادة 31 من هذا المرسوم.

يكون هذا الحكم واجب التنفيذ على الفور بغض النظر عن المعارضة أو الاستئناف.

في حالة مقاومة المالك لهذا التنفيذ ، فإن السلطة البلدية ، داخل محيط البلدية والسلطة الإدارية المؤهلة في المحليات التي لا توجد بها بلدية ، ستحل محل المالك المتخلف في تحقيق ذلك ، بناءً على طلب مصلحة الآثار. فرض.

فن. 33. – لا يمكن الاستناد إلى بناء جديد على مبنى مدرج ، ولا يتم وضع ملصق أو إنشاء ارتفاق بالاتفاق على المبنى المذكور دون ترخيص من دائرة الآثار.

حقوق الارتفاق القانونية التي يمكن أن تسبب تدهور الآثار لا تنطبق على المباني المدرجة ،

فن. 34. – لا يجوز إدراج أي مبنى مصنف أو مقترح للتصنيف في تحقيق لأغراض نزع الملكية للمنفعة العامة أو بموافقة مدير إدارة الآثار.

فن. 35. – في الأراضي المصنفة على أنها أثر تاريخي ، لا ينبغي التنقيب أو رواسب القمامة ، ولا ينبغي إجراء أي غرس أو حفر ، ولا ينبغي قطع أو اقتلاع أي شجرة ، وعدم القيام بأعمال البناء أو الري ، وعدم إنشاء مقبرة ، وبوجه عام ، عدم إجراء أي تغيير على يجب أن يتم الوضع الحالي للمباني دون الحصول على إذن من دائرة الآثار.

كما يُحظر إنشاء فرن جير أقل من 500 م بدون ترخيص من مصلحة الآثار. من مبنى مدرج.

يعاقب على جميع مخالفات أحكام هذه المادة والمادة 33 بغرامة من 25 إلى 250 ليرة سورية ، دون المساس بالدعوى الخاصة بالتعويضات التي يمكن ممارستها.

فن. 36. – بشكل عام ، يحدد مقترح التصنيف ، ثم المرسوم الصادر عن رئيس الدولة ، بدقة في كل حالة معينة ، من ناحية ، المباني أو أجزاء من المباني التي سيتم تصنيفها ، ومن ناحية أخرى ، التسهيلات القانونية المنصوص عليها في المادة 28. لن يؤدي هذا الأخير إلى دفع تعويض.

فن. 37. – فيما يتعلق بأي ضرر ناتج عن التصنيف لأصحاب المباني المصنفة ، لا تقوم الدولة إلا بتعويض الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. {] لن تعوض المجتمعات عن تصنيف الآثار التي يمتلكونها ، إذا كانت هذه الآثار التي يمتلكونها ، إذا كانت هذه الآثار مخصصة لخدمة عامة أو لطائفة.

فن. 38. – أصحاب أو أصحاب الحقوق العينية ، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين نتيجة التصنيف ، سوف يتسببون ، من خلال مصلحة الآثار ، في اجتماع لجنة مكونة من:

ممثل عن دائرة الآثار ، وممثل عن الخدمات الزراعية أو الأراضي حسب مقتضى الحال ،

ممثل عن وزارة المالية.

ستحدد هذه العمولة ، إذا لزم الأمر ، مبلغ التعويض الذي سيمثل الضرر الحالي الناجم مباشرة عن أصحاب أو أصحاب الحقوق الحقيقية من خلال التصنيف.

إذا رفضوا قبول قرار اللجنة ، فستقرر المحكمة المختصة في شرعية دعواهم.

في جميع الحالات ، ستكون سبل الانتصاف بموجب القانون العام مفتوحة ضد حكم المحكمة؟

فن. 39. – يجب تقديم طلب اجتماع اللجنة من قبل الملاك خلال شهرين من تاريخ الإخطار بمرسوم التصنيف. [سيُعلم إشعار المالك بحقه المحتمل في التعويض.

فن. 40. – يتم ذكر التصنيف في السجل العقاري على ورقة المبنى.

فن. 41. – تتبع آثار التصنيف المبنى المصنف في عدد قليل من التمريرات.

يجب أن يتم إخطار إدارة الآثار بأي إبعاد لمبنى مدرج خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه من قبل الشخص الذي منحه.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة 200 ليرة سورية.

القسم الثاني

من تصنيف الآثار المنقولة.

فن. 42. – يمكن تصنيفها على أنها أثر تاريخي أي أثر متحرك يمثل حفظه من وجهة نظر التاريخ أو الفن مصلحة عامة.

تنطبق آثار التصنيف تلقائيًا على الشيء المنقول المعني ، من يوم إخطار المالك باقتراح التصنيف. يتوقفون عن التقديم إذا لم يتم اتخاذ قرار التصنيف في غضون ستة أشهر من هذا الإخطار.

تتبع تأثيرات التصنيف الكائن في عدد قليل من الأيدي التي يمر بها. يجب على أي فرد ينفر كائنًا سريًا إبلاغ المشتري بوجود التصنيف.

يحظر تصدير الآثار المنقولة المصنفة إلى خارج الولايات.

فن. 43. – لا يجوز تعديل أو إصلاح أو استعادة الأشياء المدرجة في القائمة إلا بترخيص أو بدون إشراف دائرة الآثار.

جميع مخالفات أحكام هذه المادة والفقرة 2 من المادة 42 يعاقب عليها بغرامة من 50 إلى 4000 ليرة سورية دون الإخلال بإجراءات التعويض التي يمكن ممارستها.

فن. 44. – من أجل الاحتفاظ بحق الشفعة للدولة ، يجب على مالك الآثار المنقولة المصنفة ، إذا رغب في التصرف فيها ، إخطار وزير التوجيه العام ومدير إدارة الآثار بخطاب مسجل. ستحتوي هذه المستندات على اسم المشتري وقدرته ومحل إقامته ، بالإضافة إلى سعر بيع الشيء. إذا لم تتدخل الدولة في غضون شهرين من الإخطار ، يحق للمالك متابعة البيع.

يعتبر باطلاً كل التصرف في الآثار المنقولة المصنفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة. يمكن للدولة أن ترفع دعاوى البطلان في أي وقت ؛ يتم ممارستها دون المساس بالمطالبات بالتعويض عن الأضرار.

في الحالات التي لا تمارس فيها الدولة حق الشفعة ؛ يجب على البائع أن يخطر في غضون ثمانية أيام من البيع ، بأسماء وألقاب ومحل إقامة المشتري ، بخطاب مسجل ، إلى وزير التعليم العام ومدير إدارة الآثار. يعاقب عدم الإخطار بغرامة من 50 إلى 500 ليرة سورية.

فن. 45. – على كل مالك أو وصي أيا كان لأثر متحرك مصنف ينوي نقل هذا الشيء من مكان إلى آخر تقديم إقرار مسبق لدائرة الآثار.

يجب أن يشير هذا الإعلان إلى المبنى الجديد الذي تم حفظ الكائن فيه بالإضافة إلى اسم ومحل إقامة مالك أو شاغل هذا المبنى.

لا يمكن إجراء التحويل إلا بعد أن تصدر مصلحة الآثار إيصالًا بالإقرار: يجب إصدار هذا الإيصال في غضون ثمانية أيام من استلام الإعلان المذكور.

أي مخالفة لأحكام الفقرة من هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 25 إلى 100 ليرة سورية

القسم الثالث

وقف تشغيل المعالم التاريخية

فن. 46. – يصدر التخفيض الكلي أو الجزئي لقطعة أثرية مصنفة غير منقولة أو منقولة بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح مدير إدارة الآثار أو برأي.

يتم إخطار مرسوم وقف التشغيل للأطراف المعنية: إذا كان العقار أثرًا قديمًا ، يتم إخطار مسجل الأراضي بنسخة مصدقة من قرار وقف التشغيل ، الذي يقوم بإجراء عمليات الحذف أو الإدخالات اللازمة على الورقة الحقيقية للمبنى.

القسم الرابع

قواعد الإعلان

فن. 47. – لمدير إدارة الآثار أن يطلب في أي وقت من وكلاء دائرته معاينة الآثار المصنفة أو المدرجة في الجرد والممتلكات الخاصة.

أي مالك يرفض الانصياع لقواعد هذه المادة يعاقب بغرامة من 5 إلى 200 ليرة سورية

فن. 48. – يجب على كل مالك لقطعة أثرية السماح لموظفي مصلحة الآثار بمعاينتها ومنحهم كل التسهيلات لرسمها أو تصويرها أو نسخها بشكل عام.

لا يجوز بيع هذه النسخ أو نقلها أو نشرها دون إذن المالك.

أي مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 1 إلى 25 ليرة سورية.

فن. 49 ، – إذا سمح فرد أو مجتمع ، مالك أحد المعالم المدرجة ، بزيارة أشخاص آخرين غير المنصوص عليهم في المادة السابقة ، وحصل على رسوم دخول ، فسيتم تحديد هذه الرسوم بالاتفاق مع توجيه الخدمة ديس أنتيكويتيس.

فن. 50. – قائمة العقارات والتحف المنقولة المدرجة في الجرد أو المصنفة والموجودة في الولاية أو السنجق أو الحي ، سيتم إخطارها من قبل وزارة التعليم العام بالولاية إلى مكاتب الأراضي المعنية ، والتي يجب عليها إبلاغها. المحتوى مجاني وبدون سفر لأي شخص يطلبه.

في كل قضاء ، سيتم عرض قائمة بآثار القضاء التي تم إدخالها في الجرد أو المصنفة ، والمرسلة من قبل وزارة التعليم العام ، بشكل مرئي في مقر الإدارة المحلية.

القسم الخامس

المخصصات المالية

فن. 51. – تُحمَّل النفقات الناتجة عن تكاليف صيانة أو توحيد المعالم التاريخية العائدة للولايات على ميزانيات الولايات ، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في المادة 31 من هذه اللوائح ؛ الناتجة عن مشاركة الدولة في الأعمال التي ستتم على آثارك التاريخية التي لا تنتمي إليها.

كما تشارك البلديات في هذه النفقات ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31.

تُحمَّل النفقات الناتجة عن دفع البدلات أو التكاليف المتعلقة بتنفيذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 38 من هذه اللوائح على ميزانيات الولايات.

ستشارك البلديات في هذه النفقات ، وفقًا لنسبة يتم تحديدها: في الحالة التي تكون فيها مصلحة البلدية هي الأولوية. إذا كان تصنيف الأثر جزءًا من البرنامج المنصوص عليه في خطة التنمية أو التوسع للمدينة ، فإن النفقات المنصوص عليها في المادة 38 يتم تحميلها بالكامل على ميزانية البلدية ، ما لم تشارك الدولة نفسها في التكاليف اللازمة لذلك. تنفيذ خطة التنمية ، وفي هذه الحالة يتم تقاسم النفقات المعنية بين البلدية والدولة.

فن. 52. – يجوز تحميل المصاريف الواردة في المادة على الاعتمادات الخاصة المنصوص عليها في المادة 54. سيكون لمدير إدارة الآثار السلطة التقديرية الكاملة في هذا الصدد.

فن. 53. – معترف بها في حساب إدارة الإيرادات و. الإنفاق على الخدمات ذات الاهتمام المشترك

1) ناتج الضريبة السنوية المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا المرسوم.

2) نتاج الضريبة الخاصة لإصدار إذن خروج القطع الأثرية المنصوص عليها في المادة 104 من هذا المرسوم.

3) الأضرار المحكوم بها في المحكمة لخدمة التحف.

4) الإعانات المقدمة من الولايات والحكومات والبلديات والأوقاف والمجتمعات ، إلخ … ، والتبرعات والوصايا ، والمدفوعات المدفوعة كاشتراكات فردية أو جماعية ، إلخ … (والتي ستظهر كتذكير) ، لصالح الدائرة آثار المفوضية العليا.

الفن ، 54. —- يتم فتح ائتمان بمبلغ مساوٍ لتوقعات الإيرادات المذكورة أعلاه لحساب إدارة الفائدة المشتركة تحت عنوان “اقتناء الآثار وتصنيفها وصيانتها”.

سيتم توفير الأموال عند الاقتضاء.

وفي حدود المبالغ المستردة التي تتم ، تحت تصرف مدير مصلحة الآثار ، في شكل سلف يجب عليه تبريرها ، وفقًا لأنظمة المحاسبة العامة.

سيتم دائمًا ترحيل الرصيد المتبقي المتوفر في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية.

الفن ، 55. – لمدير إدارة الآثار حرية استخدام هذه الأموال حصرياً في تصنيف وصيانة الآثار ، بشرط الحصول على إذن يطلبه من الأمانة العامة للمفوضية العليا لأي مصروفات تتجاوز 250 ليرة سورية بشرط أن تكون النفقات يتم تكبدها لصالح ولاية أو حكومة ، إلى الحد الذي تساهم فيه كل ولاية أو حكومة في الإيرادات المذكورة في المادة 53.

سيتم إدراج مقتنيات الأشياء المنقولة في الجرد ، وفقًا للوائح المحاسبية العامة ؛ سيتم تسجيل مهمتهم في أحد المتاحف الوطنية للولايات أو الحكومات من خلال تقرير نقل مجاني.

العنوان الثالث

عمليات البحث

فن. 56. – حق إجراء البحث الأثري لأي سبب كان من حق الولايات ممثلة بالمفوض السامي.

لذلك لا يمكن لأحد أن يقوم بحفريات أثرية دون تصريح من المفوض السامي ، وفقًا للمادة 14 من إعلان الانتداب.

فن. 57. —— لن يتم قبول سوى طلبات التفويض المقدمة نيابة عن هيئة علمية لإجراء أبحاث ذات طبيعة علمية ؛ يجب أن يقدم الشخص المسؤول عن العمل ضمانات كافية للخبرة الأثرية.

فن. 58. ——- ستوجه الطلبات إلى المفوض السامي. سوف تحتوي على:

1 °) اسم الهيئة المتعلمة طالبة التفويض

2) الأسماء والأسماء الأولى ومنصب ومحل إقامة عالم الآثار المتعلم الذي سيُعهد إليه بالإشراف على الأعمال.

3) الإشارة الدقيقة ، مع الرسومات الداعمة ، للموقع الذي يتم فيه إجراء البحث والبرنامج – على الأقل ملخص – لهذا البحث.

فن. 59. – يقوم المفوض السامي بتقييم شروط هذا الطلب ويمنح ، إذا لزم الأمر ، الإذن الذي يطلبه للشروع في عمليات البحث. يتم تحديد شروط هذا الترخيص من خلال “عقد امتياز الحفريات” المبرم بين المفوض السامي ومقدم الطلب.

مصدر:

Unesco.Org

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