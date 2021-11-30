لم يحدث حتى الآن أي اختراق على الجبهة الحكومية حيث توجه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى رئيس الغرفة لإقناعه باستئناف وجود الوزراء الشيعة في حكومة ميقاتي الثالث. ولم يعلق رئيس الوزراء في ختام الاجتماع حيث قطعت الاحتجاجات المحاور الرئيسية للبلاد والعاصمة في مواجهة التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتعادل الليرة اللبنانية ضدها. الدولار.

وسيظل نبيه بري يطالب الحكومة بسحب القاضي طارق بيطار من قضية الانفجار في مرفأ بيروت بعد أن وجه اتهامات لاثنين من أقاربه. وللتذكير ، نشر القاضي أيضًا مذكرة توقيف بحق يده اليمنى علي حسن خليل بعد أن امتنع عن المثول أمامه. يتمثل الحل الوسط الذي يقترحه رئيس الغرفة في وجود التيار الوطني الحر في البرلمان للتصويت على تنحي القاضي لصالح محكمة العدل العليا المكلفة بمحاكمة رئيس الجمهورية السابق والحالي ، رؤساء الوزراء والوزراء.

يبدو أن معدل التكافؤ اليوم يستقر حول 25000 ليرة لبنانية / دولار ، وهو ارتفاع حاد متوقع بسبب الضغط على العملة المحلية الناتج عن رفع الدعم عن بنك لبنان الذي كان يوجهها حتى ذلك الحين.

يتم تداول دعوة جديدة للتظاهر يوم الأربعاء ، حتى لو بقيت التعبئة الحالية بعيدة عن تلك التي حدثت في أكتوبر 2019 بعد رحيل العديد من الشباب وأيضًا تثبيط عزيمة جزء كبير من السكان الذين يواجهون الصعوبات الحالية. وللتذكير ، يعيش 82٪ من السكان الآن تحت خط الفقر ، وهو رقم قياسي في حين أن غياب حكومة فاعلة يمكن أن يؤخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات الأساسية التي طالب بها المجتمع الدولي.

كما حضر رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في السراج الكبير المخصص للوضع المالي مع وزير المالية يوسف خليل ومحافظ مصرف لبنان رياض سلامة.

وعلى الصعيد السياسي أيضاً ، استبعد رئيس الدولة البقاء في القصر الرئاسي إلا في حال تمديد ولايته من قبل مجلس النواب ، مما فتح المجال للتفاوض مع رئيس الغرفة.