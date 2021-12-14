أعلن رئيس اتحاد النقل بسام طليس عن افتتاح إضراب مفتوح ابتداء من الخميس احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وأشار بسام طليس بشكل خاص إلى الارتفاع الحالي في أسعار المحروقات بعد تدهور التكافؤ بين الليرة اللبنانية والدولار ، متهماً “المافيات والكارتلات التي تدير البلاد” بأنها الأصل. وبالتالي يطالب بتنفيذ الاتفاق الذي كان سيتم توقيعه مع السلطات الحالية ، مشيرًا إلى أنه لا خيار أمامه سوى إعلان إضراب مفتوح.

اعتباراً من يوم الخميس 6 صباحاً ، يجب أن تنعقد التجمعات في بيروت أو الدورة أو الكولا أو في سفارة الكويت أو في مكان الشهداء. سيتم بعد ذلك استدعاء المتظاهرين للتحرك قرابة الساعة 10 صباحًا باتجاه ساحة رياض الصلح.