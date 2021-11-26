تم تعديل أسعار الوقود مرة أخرى بالزيادة ، مع زيادة قدرها 1600 ليرة في سعر العلبة سعة 20 لترًا ليرة سورية 95 والتي تبلغ الآن 313000 ليرة لبنانية من 1800 ليرة من 98 ليرة سورية والتي أصبحت الآن 323000 ليرة لبنانية.

وشهد سعر المازوت ارتفاعاً حاداً بلغ 13300 ل.ل. وبذلك ستكلف الآن 334.300 ليرة مقابل 20 لترًا من السائل الثمين.

أما بالنسبة لزجاجة الغاز ، فقد ارتفع سعرها أيضًا (+ 10800 ل.ل.) ويقف الآن عند 287.300 ل.ل.

إذا تم تعديل الأسعار الدولية نزولاً ، فإن عدة عوامل محلية تؤدي إلى هذه الزيادة في الليرة اللبنانية. وبالتالي ، فإن تدهور تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار أو حقيقة أن الشركات المستوردة يجب أن تمول الآن 10٪ من المبالغ اللازمة لمشترياتها في السوق السوداء بعد قرار من مصرف لبنان ، تؤدي إلى تأثير الدومينو. في هذا السوق. بالإضافة إلى ذلك ، حتى سعر صرف منصة صيرفة الإلكترونية لمصرف لبنان المركزي يشهد تدهورًا في تكافؤ الليرة اللبنانية مقابل الدولار ، حيث سجل أمس سعرًا قدره 20 ألف ليرة للدولار.