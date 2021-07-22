أعلن عدد من المنشآت السياحية إغلاق منشآتها بسبب النقص الحالي في الوقود الذي يؤثر على أرض الأرز.

وتأتي هذه المعلومات في وقت أعلنت المديرية العامة للبترول أنها ستمتلك كميات كافية من زيت الوقود لمدة أسبوع واحد فقط. لم يكن من الممكن حتى إجراء أي توصيلات خلال الأعياد الإسلامية للأضحى.

تأتي هذه المعلومات في وقت أعلنت فيه المستشفيات والمخابز بالفعل أنها تواجه صعوبات كبيرة في مواصلة عملياتها.

تشير المستشفيات المحلية إلى أن حياة مرضى المستشفيات قد تكون في خطر.

موضع التساؤل ، عجز مصرف لبنان عن منح خطوط الائتمان اللازمة لتفريغ الناقلات الموجودة قبالة الساحل اللبناني.

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