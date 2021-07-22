أعرب ممثلو قطاعين هامين ، قطاع المستشفيات وقطاع المخابز ، عن قلقهم إزاء النقص الحالي في الوقود في لبنان.

يأتي هذا التحذير لأن إدارة النفط ليس لديها ما يكفي لتلبية الطلب الحالي لأكثر من أسبوع. وحتى منذ عطلة عيد الأضحى الإسلامية ، لم يتم تسليم أي شحنات ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر الجالون في السوق السوداء ، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 8 ملايين ليرة لبنانية.

وإزاء هذا الموقف ، أشارت المخابز إلى ضرورة وقف إنتاج الخبز وإغلاق منشآتها ، مستنكرة في تجاوز قائمة الأسعار الحالية ، عدم كفاية النفقات الجارية. كما يطالب ممثلو المخابز أعضائهم برفض أي شراء للوقود في السوق السوداء.

والأهم من ذلك ، يشير اتحاد أصحاب المستشفيات إلى أن المؤسسات لم يعد بإمكانها الحصول على زيت الوقود اللازم لتشغيل المولدات المطلوبة حاليًا 20 ساعة في اليوم.

وبالتالي يرى بعض المرضى أن حياتهم تتعرض للتهديد في غضون ساعات قليلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

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