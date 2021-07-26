وأعلن المسؤولون عن حركة إضراب من يوم الأربعاء 28 يوليو الجاري وحتى الجمعة 6 أغسطس للتنديد بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية وعلى وجه الخصوص انخفاض القوة الشرائية.
وبحسب البيان الصحفي الذي نشر هذا الأحد ، فإنهم يستنكرون حقيقة عدم تمكنهم من الذهاب إلى المستشفى أو الحصول على دواء أو حتى القدرة على تناول الطعام ، مؤكدين أن الحكومة أو حتى البرلمان “لم يشعروا بوجود شيء ما”. تغيرت ، وأن الإدارة العامة منهكة “.
وبالتالي فإنهم يعتبرون أن المكافآت الحالية ليست كافية لضمان حد أدنى من العيش الكريم لأسرهم ، وبالتالي يرغبون في تخفيض ساعات العمل في الخدمة العامة إلى 40٪ من أيام العمل ، أي ما يصل إلى ساعتين من يوم. بعد الظهر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والحادية عشر بعد الظهر يوم الجمعة.
كما أنهم يريدون الحصول على زيادة في بدلات النقل ، أي المكافأة الممنوحة لاستهلاك الوقود لصالحهم أو خطة النقل العام لموظفي الخدمة المدنية.
على الجانب الصحي ، فهم يؤيدون دفع المبالغ المستحقة على الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأخيرا فيما يتعلق بالرواتب ، فهم يطالبون بتصحيح رواتب ومخصصات هذه الأخيرة حسب سعر المنصة الرسمية في الوقت الحالي.
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