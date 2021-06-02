يقول العديد من المراقبين إن نقص الأدوية يؤثر بالفعل على لبنان. في الوقت نفسه ، يشير مستوردو المخدرات حاليًا إلى أن مخزونهم الأخير ينفد ويحذرون من تفاقم وشيك للأزمة لشهر يونيو.

موضع التساؤل ، عجز مصرف لبنان عن سداد متأخرات واردات الأدوية لعدة أشهر ، وهو دين قد يمثل قرابة 600 مليون دولار بالفعل تجاه الشركات المصنعة للأدوية. بالإضافة إلى الباراسيتامول لعدة أشهر ، هناك نقص بالفعل في الأدوية الهامة في السوق ، بما في ذلك تلك المستخدمة في العلاج الكيميائي أو حتى بعض علاجات الغدد الصماء.

من جهتها ، تطالب وزارة الصحة مصرف لبنان بتسوية هذه المتأخرات التي من شأنها ، بحسب بعض المصادر ، رفض محافظ مصرف لبنان الذي يعتبر أن المسألة تتعلق بعدم المساس بالحد الأدنى لاحتياطيات البنك المركزي. ومن يعيد الكرة إليها

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