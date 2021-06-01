حظرت وزارة الداخلية الآن بيع المحروقات – البنزين أو زيت الوقود – بالتجزئة في علب ، بسبب المخاطر التي يمثلها ذلك على السكان.

للتذكير ، بدأ الأفراد بالفعل في اندلاع الحرائق بسبب تخزين كميات كبيرة من البنزين في منازلهم العام الماضي.

يأتي هذا التخزين – غير القانوني – أيضًا في وقت يعاني فيه لبنان حاليًا من نقص في البنزين بعد فشل مصرف لبنان في ضمان الدفع في الوقت المحدد لتفريغ ناقلات النفط التي مع ذلك قبالة الساحل اللبناني. وبالتالي يحاول سائقي السيارات تكوين احتياطيات من البنزين بينما يستقر الوضع.

بالإضافة إلى ذلك ، تقوم العديد من محطات الوقود بترشيد كميات البنزين المباعة لسائقي السيارات عندما لم يتوقفوا بعد عن بيعه في العديد من المناطق اللبنانية ، بما في ذلك العاصمة بيروت نفسها.

وشكر ممثل اتحاد موزعي البنزين فادي ابو شقرة الوزير على هذا القرار.

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