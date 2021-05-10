ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الركود الاقتصادي إلى 9٪ في لبنان عام 2021 مقابل 25٪ العام الماضي. ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة المتأثرة بالركود في اقتصادها.

يتقارب هذا الرقم مع رقم البنك الدولي الذي يتوقع معدل نمو يقدر بـ 9.5٪ لهذا العام.

قيد البحث ، التدابير المتخذة لاحتواء وباء COVID19 وكذلك صعوبات القطاع المصرفي غير قادر على إحياء النشاط الاقتصادي والشكوك السياسية. يتأثر قطاع الخدمات والأنشطة التجارية بشكل كبير بالعاملين الأولين.

بالإضافة إلى ذلك ، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن عدد الوافدين والمغادرين قد انخفض بشكل حاد. التحسن الوحيد هو أن عدد البضائع العابرة في مرفأ بيروت ارتفع بنسبة 14.2٪ خلال فترة عام واحد على الرغم من انفجار 4 آب.

أخيرًا ، آخر الأخبار السيئة ، يلاحظ صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم وصل إلى 148.9٪ منذ مارس 2019 ، بالعملة المحلية.

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