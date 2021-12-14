يستمر الدين العام في النمو بسعر الصرف الرسمي البالغ 1507 ليرة لبنانية / دولار أمريكي ويتجه نحو 100 مليار دولار.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها وزارة المالية ، فإن الدين العام يقدر الآن بنحو 98.73 مليار دولار في نهاية أغسطس ، بزيادة 4.7٪ عن عام واحد و 3.3٪ مقارنة ببداية العام.

قد يصل الدين العام إلى 42.55 مليار دولار بسعر صرف 19 ألف ليرة لبنانية / دولار ، وهو متوسط سعر الصرف في أغسطس.

بلغ الدين العام بالليرة اللبنانية 61 مليار دولار بالسعر الرسمي بزيادة 2.48٪ عن بداية العام. أما الدين العام الخارجي فقد بلغ 37.7 مليار دولار بزيادة 7٪ منذ أغسطس 2020.

ويمتلك مصرف لبنان 38٪ من الدين العام والبنوك الخاصة 15.2٪ والمؤسسات المالية المحلية 8.5٪.

ويمتلك المستثمرون الأجانب 36.2٪ والمؤسسات الأجنبية والحكومات 2.1٪ من الدين العام.

للتذكير ، أعلن لبنان حالة التخلف عن السداد في 7 مارس 2020.