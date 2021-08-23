تأسست مدينة البترون التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة في القرن الثالث قبل الميلاد. تشتهر اليوم بشواطئها وبيئتها الاحتفالية ، ولكنها تحافظ أيضًا داخلها على العديد من المواقع الأثرية ، بما في ذلك كاسر الأمواج الشهير ، الذي يُطلق عليه أيضًا “الجدار الفينيقي” ، وهو مدرج روماني.
أبعد من ذلك بقليل ، في كفر عبيدة أو كفر عبيدة ، سنجد رواية فينيقية تخضع حاليًا للتنقيب على الرغم من العديد من الأضرار المعاصرة … دون أن نقول المزيد.
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