تأسست مدينة البترون التي يبلغ عدد سكانها 10000 نسمة في القرن الثالث قبل الميلاد. تشتهر اليوم بشواطئها وبيئتها الاحتفالية ، ولكنها تحافظ أيضًا داخلها على العديد من المواقع الأثرية ، بما في ذلك كاسر الأمواج الشهير ، الذي يُطلق عليه أيضًا “الجدار الفينيقي” ، وهو مدرج روماني.

أبعد من ذلك بقليل ، في كفر عبيدة أو كفر عبيدة ، سنجد رواية فينيقية تخضع حاليًا للتنقيب على الرغم من العديد من الأضرار المعاصرة … دون أن نقول المزيد.

معرض الصور

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն