من المقرر أن يتلقى لبنان 860 مليون دولار خلال شهرين من صندوق النقد الدولي ، يشير إلى بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية صدر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومسؤول بالمؤسسة المكلفة. من الملف اللبناني محمود محيي الدين.

يجب منح هذا المبلغ كحق سحب خاص بقيمة 650 مليار دولار سيتم توزيعه على 190 دولة عضو في المنظمة المالية الدولية من أجل إحياء الاقتصاد العالمي ضحية لوباء فيروس كورونا COVID19.

يجب تخصيص هذا المبلغ لمصرف لبنان من أجل تعزيز احتياطياته النقدية ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي إلى حد ما لدولة ضحية لأزمة وصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر.

كما ستطرح مسألة تحديد الفائدة التي ستجنيها من هذه الزيادة المفاجئة عندما فقدت الليرة اللبنانية 92٪ من قيمتها مقابل الدولار لمدة عامين وانهيار الاحتياطيات النقدية لمصرف لبنان بسبب استخدام الاحتياطيات النقدية المتاحة لتمويل برنامج شراء الضروريات الأساسية ، وهو برنامج يقدر بنحو 6 مليارات دولار في السنة ، نصفها للوقود.

كما سيتعلق الأمر بوضع خطة إنقاذ للاقتصاد اللبناني بمجرد تشكيل حكومة جديدة. كما يجب أن تتضمن هذه الخطة إصلاحات تشريعية لإتاحة الشفافية في الشأن العام و “التوزيع العادل والعادل للخسائر” ، في إشارة إلى إعادة هيكلة الخسائر في القطاع المصرفي التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار. تهدف هذه الخطة ، بحسب قصر بعبدا ، إلى استعادة الاقتصاد المحلي.

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