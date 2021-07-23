قالت اليونيسف في تقرير جديد صدر يوم الجمعة إن قطاع توزيع المياه قد ينهار بدوره في غضون شهر.

يمكن أن يعرض هذا للخطر 4 ملايين شخص ، بما في ذلك مليون لاجئ يمكن أن يفقدوا بعد ذلك إمكانية الوصول إلى مياه الشرب وبالتالي يرون حياتهم مهددة بسبب أوبئة معينة.

والسبب في ذلك هو تكلفة صيانة الشبكة الحالية وكذلك نقص الكهرباء الذي يعطل توزيع المياه. في غضون 4 إلى 6 أسابيع ، يمكن أن تتعطل محطات الضخ عن العمل.

تأتي هذه المعلومات بعد تقرير أول من اليونيسف قدر أن 70٪ من السكان لم يعد لديهم الوسائل الكافية لشراء الطعام. كما أن 30٪ من الأطفال ينامون جائعين ، حسب تقديرات المنظمة الدولية ، فيما فقدت الليرة اللبنانية 92٪ من قيمتها مقابل الدولار.

وبالتالي ، فإن راتب mimim يعادل اليوم 30 دولارًا أمريكيًا مقابل 450 دولارًا أمريكيًا قبل عامين. سيكون متوسط الراتب أقل من 100 دولار اليوم مقارنة بـ 1500 دولار في عام 2019.

يؤثر النقص الكبير في المنتجات الأساسية مثل الأدوية أو الوقود حاليًا على أرض الأرز. والسبب هو عدم قدرة مصرف لبنان على تمويل شراء هذه المنتجات الأساسية عبر خطوط ائتمان. على وجه الخصوص ، هناك نقص في زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. كما تعتقد المخابز أنها غير قادرة على الاستمرار في إنتاج الخبز دون السائل الثمين ، فيما تحذر المستشفيات من وقف الرعاية لبعض الأشخاص ، بسبب نقص زيت الوقود اللازم لتشغيل المولدات المستخدمة حاليًا أو حتى نقص الأدوية.

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