تم الكشف عن النشيد الوطني للبنان في عام 1925 وتم اعتماده في 12 تموز (يوليو) 1927 ، بعد سبع سنوات من إعلان دولة لبنان الكبير خلال الانتداب الفرنسي بعد منافسة وطنية مفتوحة ، وقد كتب النشيد الوطني للبنان رشيد نخلة وألحان وديعة صبرا.

ثم حلت محل الترنيمة الأولى التي ألفتها بشارة فرزان ، نزلت في 1 أيلول 1920 من على درجات قصر الصنوبر أو أثناء إعلان دولة لبنان الكبير.

وديع صبرا (من مواليد 23 فبراير 1876 وتوفي في 11 أبريل 1952 ، كان ملحنها بالتالي مؤسس المعهد الوطني اللبناني للموسيقى عام 1925.

يوجد هنا أيضًا تسجيل لنتيجة المرافقة الأصلية لـ Wadia Sabra مع Alienor Khalifé على البيانو. شكرنا لفادي جانبارت على توضيح ذلك لنا.

نص فرنسي الكل من أجل الوطن والمجد والعلم.

بالسيف والقلم نحتفل بالزمن.

سهلنا وجبالنا تجعل الرجال نشطين.

نكرس كلمتنا وعملنا إلى الكمال.

الكل من أجل الوطن والمجد والعلم.

الكل للوطن. كبارنا وصغارنا ينتظرون نداء الوطن.

في يوم الأزمة ، هم مثل أسود الغابة.

قلب شرقنا يبقى لبنان الى الابد.

حفظه الله حتى آخر الزمان.

الكل من أجل الوطن والمجد والعلم.

الكل للوطن. وأرضها وبحرها جواهر كلا الاتجاهين.

أعماله الصالحة تغزو القطبين.

كان اسمه مجده منذ بداية الزمان.

أرزها فخرها ورمزها الأبدي.

الكل من أجل الوطن والمجد والعلم.

الكل للوطن. نص عربي كلنا للوطن للعلى للعلم

علامة عين الزّمن سيفنا والقلم

سهلنا والجبل منبت للرجال

قولنا والعمل في سبيل الكمال

كلنا للوطن للعلى للعلم

كلنا للوطن شيخنا والفتى عند صوت الوطن

أسد غاب متى ساورتنا الفتن

شرقنا قلبه أبداً

صانه ربه لمدى الأزمان

كلنا للوطن للعلى للعلم

كلنا للوطن بحره برّه درّة الشرقين

رِفدُهّ برّهُ مالئ القطبين

إسمه عزّه منذ كان الجدود

مجدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود

جميعنا للوطن للعلى للعلم

كلنا للوطن

هل تعلم؟

اندلع جدل منذ بضع سنوات ، عقب بث برنامج تلفزيوني في عام 2011 ، أشار إلى سرقة أدبية محتملة لأعمال محمد فليفل المخصصة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي ، رئيس الجمهورية المؤقتة من الريف.