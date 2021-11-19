احتلال منطقة راشيا في البقاع الغربي منذ عام 1920 ، كان على القوات الفرنسية ، الموجودة وفقًا للانتداب الذي أنشأته عصبة الأمم ، أن تواجه لمدة 4 أيام – من 20 إلى 24 نوفمبر 1925 – المتمردين الدروز الذين قادهم زيد الأطرش والذي انسحب إلى المنطقة بعد استعادة دمشق. وهكذا سيواجه 3000 مقاتل درزي السرب الرابع من فوج الفرسان الأجنبي الأول ( 1 REC) من الفيلق الأجنبي ، مائة جندي بقيادة النقيب Landriau.

كان الهدف من عملية المتمردين إقامة جسر بين المنطقتين الدرزية اللبنانية والسورية ، وبالتالي قطع اتصالات الجيش الفرنسي بين الساحل والريف. كما خاطرت الثورة الدرزية الكبرى بالتحول إلى صراع طائفي ضد المسيحيين بعد الاستيلاء على بلدة مرجعيون أو المذابح التي حدثت ضد الموارنة. لمواجهة ذلك ، ستحوّل قوات الشام قلعة راشيا إلى قاعدة عمليات.

من 20 نوفمبر ، مستغلين حلول الظلام ، تسلل المتمردون إلى الدفاع الذي أقامته القوات الفرنسية واستولوا على جزء من القلعة لإعادتهم. تبع ذلك قتال عنيف داخل القلعة على مدار الأيام الثلاثة التالية ، حتى أجبرت حربة فرنسية المتمردين على التراجع إلى الخارج.

في نهاية هذه الأيام الثلاثة ، وبسبب نقص الذخيرة ، قرر القبطان لاندريو “صنع كاميرون” بشن هجوم نهائي لمحاولة كسر الحصار. قبل أن يتمكن Landriau من إطلاق حملته ، وصلت القوات الجوية الفرنسية لقصف المتمردين المتجمعين حول القلعة وتم تعزيز الوحدة بوصول طابور أول من الإغاثة من الفوج السادس من Spahis ثم العمود الثاني من فوج المشاة الجزائري الحادي والعشرين. . أحصينا أكثر من 400 قتيل بين المتمردين (و 34 جريحًا على الأقل) مقابل 58 قتيلًا وجريحًا ، نقلاً عن جنود من بلاد الشام. تراجعت قوات زيد الأطرش بعد ذلك إلى جبال لبنان وسوريا.

ستستمر الثورة الدرزية الكبرى حتى عام 1927 في الأراضي السورية حيث ستنتهي بسبب الصراعات بين مختلف الطوائف السورية وبفضل التعبئة العسكرية الضخمة التي نشرتها فرنسا.

وبلغ عدد القتلى حوالي 10 آلاف سوري ، معظمهم من المدنيين ، و 2500 إلى 6000 جندي على الجانب الفرنسي.

لكن هذه قصة أخرى!

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