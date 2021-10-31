من الواضح أن العلاقات بين مصر القديمة والممالك الفينيقية قديمة. يمكننا أن نتذكر أسطورة إيزيس وأوزوريس. كانت إيزيس ، وهي في طريقها للعثور على جثة زوجها الراحل الذي قُتل على يد شقيقها سيث ، غاضبة من الرياح القادمة من الوادي ، كانت ستجففها بإلقاء نظرة. لن يكون هذا الوادي سوى وادي فيدار الواقع جنوب مدينة جبيل القديمة.

كما ستكتشف في جبيل جثة زوجها الراحل في جذع شجرة ثمينة شغلت بالماء والملح لفترة طويلة ، وستكون أحد أعمدة قصر الملك. ستأخذه بعد ذلك إلى مصر ، وتقوم بإحيائه وتجمع حورس معًا. لكن هذه أسطورة أخرى.

وهكذا ستزود مدينة جبيل على وجه الخصوص بخشب الأرز الضروري لبناء العديد من الأشياء التي تم اكتشافها عام 1954 فقط عند سفح الهرم الذي يحمل نفس الاسم قارب خيبوب الشمسي الشهير.

كما سيتم اكتشاف العديد من بقايا الإلهام المصري في مدينة جبيل نفسها. كانت هذه المدينة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر القديمة كما يطلق عليهم اليوم.

يكاد المرء أن يتخيل أن السفن الفينيقية تغادر ميناء جبيل بحمل مليئة بخشب الأرز وأشياء مختلفة ، وعند العودة مجوهرات مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة.

بعض مقتنياته معروضة في المتحف الوطني في بيروت.

أشياء مستوحاة من الطراز المصري تم العثور عليها في جبيل ومعروضة في المتحف الوطني في بيروت

مجوهرات متأثرة بالتأثير المصري من العصر البرونزي (جبيل)

تتميز بعض هذه الجواهر بالهيروغليفية.

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