ارجع إلى أرشيفات ألبرت خان مع حفل استقبال في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1920 في قصر الصنوبر للوفود اللبنانية من قبل الجنرال غورو الذي كان قد استقر لتوه في لبنان بعد أن أعلن ، في 1 أيلول 1920 ، دولة لبنان الكبير.

وهكذا نكتشف لبنان مختلفًا تمامًا عن لبنان الحالي ، في تاريخ رمزي للغاية ، بعد أيام قليلة فقط من إعلان دولة لبنان الكبير من نفس الرواق. بعد 23 سنة من هذه الكليشيهات ، سيصبح لبنان مستقلاً ، لكن هذه قصة أخرى.

يرجع تأثير التمويه المرئي إلى حد ما إلى السرعة البطيئة التي تستخدمها الكاميرات في ذلك الوقت. لا بد أن هؤلاء الأشخاص قد وقفوا لبضع ثوان دون أن يتحركوا.

ثم غادر لبنان في عام 1920 متأثرًا بالحرب العالمية الأولى ، لكن السكان كانوا يأملون في رؤية دولة مستقرة.

وهكذا ، أتاح إعلان دولة لبنان الكبير إنشاء البنية ذاتها لما سيصبح أرض الأرز ، مع انتخاب رئيس ووزراء وممثلين عن الشعب ولاحقًا وضع دستور وللتأكيد بشكل متساوٍ. المزيد من طابع السيادة ، عملة وطنية.

مركز شرطة بألوان فرنسا

وللتذكير ، احتفل لبنان هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير ، في الأول من أيلول 2020 ، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّ بها منذ ذلك الحين.

وأفضل ما في الأمر أنه تم نشر مقطع فيديو أيضًا.

وفد لبناني في قصر الصنوبر في بيروت يوم 22 تشرين الثاني 1920.