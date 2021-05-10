بشعلة ، بلدية قضاء البترون في شمال لبنان ، تضم كنزًا صغيرًا يمكن رؤيته على حافة الطريق. هذه من أقدم أشجار الزيتون في العالم ، عمرها أكثر من 6000 عام.

تنتمي أشجار الزيتون هذه اليوم إلى الأوقاف المحلية ، وهي تنتمي أيضًا إلى حرم روماني اختفى الآن. هذه فرصة لتكريم شجرة هيرولت هذه من ثقافة البحر الأبيض المتوسط التي تم تدجينها منذ آلاف السنين. ربما تكون أشجار الزيتون بشعلة هذه من بين أولى أشجار الزيتون المستأنسة.

متفرعة للغاية ، مع جذع عقد ، خشب صلب وكثيف ، لحاء بني متشقق ، امتدت زراعة هذه الأشجار إلى حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل الفينيقيين بعد توسيع مستعمراتهم. لذلك فإن هذا عنصر أساسي وغير معروف في الثقافة اللبنانية. هكذا تم استيراد شجرة الزيتون إلى شمال إفريقيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها … لها خصائص مفيدة للصحة ، خاصة على مستوى القلب والأوعية الدموية ، وذلك بفضل محتواها من فيتامين أ. (3 إلى 30 مجم / كجم من فيتامين أ. كاروتين) وفيتامين هـ (150 مجم / كجم) وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة.

وبصرف النظر عن استخدامات الطعام التي ما زلنا نعرفها اليوم ، فقد تم استخدام الزيت أيضًا كوسيلة للإضاءة أو لصناعة الصابون ، مثل صابون حلب في سوريا.

ينتج لبنان 6000 طن من الزيتون سنويًا على مساحة 58000 هكتار ، بعيدًا عن المنتجين العالميين الرائدين ، وفقًا للإحصاءات المنشورة في عام 2005 ، وهي إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا التي توفر 80 ٪ من إنتاج الزيتون العالمي. سنستهلك 5800 طن سنويا.

يتم حصاد الزيتون خلال فصل الخريف لزيتون المائدة أو بين تشرين الثاني وشباط للزيتون المعد لإنتاج الزيت. بشكل عام ، يتم حصاد نوعي الزيتون في نفس الوقت خلال فصل الخريف. ويفضل أن يتم العصر والاستخلاص في يوم قطف الثمار حفاظا على الثمار من أي تحول كيميائي.

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