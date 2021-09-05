يمكن أن تكون التبولة في المرتبة الأولى في سلسلة أفضل الموائد اللبنانية. إنه بالفعل طبق لا يفشل في الظهور كثيرًا.

هذه الوصفة خاصة بمنطقة شرق المتوسط وفلسطين ولبنان وسوريا. كان علينا أيضًا أن نشجب ، تمامًا مثل الحمص ، نوع من حرب المائدة مع إسرائيل ، ودعم سجلات غينيس.

توجد بعض الاختلافات أيضًا في أماكن أخرى من شرق البحر الأبيض المتوسط. في فلسطين ، نضيف الخيار المقطّع جيدًا.

ومع ذلك ، ستكون أيضًا وصفة حديثة إلى حد ما ، حيث تم إدخال بعض مكوناتها مثل الطماطم إلى المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر فقط. في السابق ، بدلاً من الطماطم ، أضفنا فقط الخضروات الطازجة المتوفرة.

عندها فقط تطورت مع مناطق أخرى من البحر الأبيض المتوسط مع تكييف وصفتها فيما يتعلق بالمكونات المحلية. في حين أن البقدونس هو المكون الأساسي في شرق البحر الأبيض المتوسط مع القليل من البرغول ، فهو عكس ذلك تمامًا في شمال إفريقيا حيث يشكل البرغول الجزء الأكبر من هذا الطبق. ومع ذلك ، فهذه ليست التبولة الأصلية كما سنصفها هنا.

مكونات وصفة التبولة الشامية

لـ 4 أشخاص ، احسب:

2 باقات بقدونس

بصلة واحدة،

طماطم (إن أمكن بلدي أي محلية كما نقول هنا ، هذه الطماطم تقريبًا تتوافق مع طماطم Coeur de Boeuf في فرنسا) ،

عدة أوراق من النعناع الطازج ،

2 ليمون للضغط ،

زيت الزيتون،

100 جرام من البرغل الناعم

وبالطبع الملح والفلفل

تحضير التبولة

Pour commencer, il faudra laver le persil, enlever les feuilles et les branches qui ont jauni, puis le couper finement. Idem avec la menthe, les oignons et les tomates. Mélanger le tout, assaisonner avec le jus de citron et l'huile, le sel et le poivre. Le Borghol sera d'abord trempé pour le laisser gonfler, puis mélangé au persil.

D'autre personnes le laissent tremper dans l'huile et le jus de citron avant de mélanger. Servir le tout, avec des feuilles de salade romaine non coupées.

تذوق التبولة

في كثير من الأحيان ، نأكل قطعة من التبولة باليد مقروصة بورق السلطة. في كثير من الأحيان ، يمكن تقديمه مع الخبز العربي.

في كثير من الأحيان ، يتم تقديم التبولة مع كأس من العرق الذي يعتبر البراندي المحلي اليانسون المصنوع من العنب.

هناك اختلافات محلية. في أرمينيا ، بالإضافة إلى البقدونس ، تضاف السلطة (إن أمكن بدلاً من الخس) أو في فلسطين ، الخيار المفروم ناعماً ،

اقرأ أيضا

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : Français English Deutsch Italiano Español Հայերեն