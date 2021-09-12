تقع قلعة مسيلحة عند سفح السد الذي تم تشييده حديثًا في البترون ، وتتوج بشكل مهيب على قمته ، وتتحكم في الوادي حيث يتدفق نهر نصر الجوز.

كان يسمى هذا الوادي في العصور الوسطى ، ويمر سانت غيوم. وهكذا ، مكّن المبنى من مراقبة هذا الموقع الاستراتيجي بين شمال لبنان ومدينة طرابلس والبترون ثم جبيل وبيروت ومنع الوصول بحامية مخفضة.

يجب أن تكون الهياكل الأولى موجودة منذ العصور القديمة ، لكنها اختفت. تذكر بعض المصادر إعادة استخدام بعض الكتل الحجرية. لكن خلال العصور القديمة ، كانت أهميتها أقل: فقد سمحت نقطة العبور بتجاوزها عبر رأس الشقاع.

ومع ذلك ، فإن انهيار جزء من الجرف خلال الزلزال الشهير عام 551 م سيقطع هذا المحور.

جاء أول ذكر لقلعة مسيلة عام 1106. يُنسب هذا البناء الأول إلى شرطي طرابلس ، Guillaume de Farabel.

في القرن الثالث عشر ، سيستعيد المماليك السيطرة على قلعة مسيلة ثم العثمانيون في القرن السادس عشر ، تمامًا مثل قلعة سمار جبيل.

ومع ذلك ، فإن هيكلها الحالي هو الأحدث:

أعاد الأمير فخر الدين الثاني تشييد المبنى الحالي ، حوالي عام 1624 خلال ثورته ضد الباب العالي. ومع ذلك ، تحتفظ قلعة مسيلحة بالعناصر المعمارية المميزة للفترة الصليبية ، مثل فتحات المسدسات.

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يمكنك الوصول إلى هذه القلعة عن طريق منحدر صغير. يبدو أنه مبني على مستويين.

جهاز أكثر قوة ، قلعة سمار جبيل على بعد بضعة كيلومترات.

للوصول الى هناك

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