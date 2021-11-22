تقع في البلدة والقضاء المتجانسين في قلب وادي “وادي تيم” في الجزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الشرقية ، على بعد حوالي 84 كم جنوب غرب بيروت وعلى بعد 10 كم فقط من الحدود مع سوريا ، قلعة راشيا التي كانت الأصول أقدم – الكنعانيين واليونانيين والرومان والعرب وأيضًا الصليبيين – كانت في الأصل ، في شكلها الحالي ، قصرًا بناه الأمراء الشهابيون في القرن الثامن عشر.

القلعة تقع على ارتفاع 1400 متر فوق مستوى سطح البحر ، وتغطي مساحة قدرها 8000 متر مربع. فقط عدد قليل من الأحجار التي لا يزال من الممكن رؤيتها في أساساتها اليوم تعود إلى فترة التقاطع للبناء. لقد بنى الصليبيون بالفعل برجًا باستخدام أساسات البقايا الرومانية للدفاع عن أنفسهم ضد الجيوش العربية. تزعم مصادر محلية أن رواقًا تحت الأرض بطول 1500 متر سيربط القلعة بمحلية عين مري بالقرب من مثلث عقبة بكيفا.

شيئًا فشيئًا ، تحولت القلعة إلى حصن نظرًا لموقعها الاستراتيجي عند سفح جبل الشيخ ويسمى أيضًا جبل الشيخ ، وعلى الرغم من بعدها عن العاصمة اللبنانية ، ستتم دعوة القلعة للعب دور كبير في لحظتين رئيسيتين من تاريخ الأمة الحديث ، أي الثورة الدرزية الكبرى واستقلال لبنان.

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مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

مع نادي رينو سبورت لبنان.

الثورة الدرزية الكبرى

احتلت القوات الفرنسية ، التي احتلت المبنى منذ عام 1920 ، وفقًا للانتداب الذي أسسته عصبة الأمم ، التعامل مع المتمردين الدروز بقيادة زيد الأطرش ، لمدة 4 أيام ، من 20 إلى 24 نوفمبر 1925 ، والتي في المنطقة بعد استعادة دمشق. سيواجه 3000 مقاتل درزي السرب الرابع من فوج الفرسان الأجنبي الأول ( 1 REC) من الفيلق الأجنبي ، حوالي مائة رجل قوي بقيادة الكابتن Landriau.

كان الهدف من عملية المتمردين إقامة جسر بين المنطقتين الدرزية اللبنانية والسورية ، وبالتالي قطع اتصالات الجيش الفرنسي بين الساحل والريف. كما خاطرت الثورة الدرزية الكبرى بالتحول إلى صراع طائفي ضد المسيحيين بعد الاستيلاء على بلدة مرجعيون حيث حدثت مذابح الموارنة. لمواجهة ذلك ، ستحوّل قوات الشام قلعة راشيا إلى قاعدة عمليات.

من 20 نوفمبر ، مستغلين حلول الظلام ، تسلل المتمردون إلى الدفاع الذي أقامته القوات الفرنسية واستولوا على جزء من القلعة لإعادتهم. تبع ذلك قتال عنيف داخل القلعة على مدار الأيام الثلاثة التالية ، حتى أجبرت حربة فرنسية المتمردين على التراجع إلى الخارج.

في نهاية هذه الأيام الثلاثة ، وبسبب نقص الذخيرة ، قرر القبطان لاندريو “صنع كاميرون” بشن هجوم نهائي لمحاولة كسر الحصار. قبل أن يتمكن Landriau من إطلاق حملته ، وصلت القوات الجوية الفرنسية لقصف المتمردين المتجمعين حول القلعة وتم تعزيز الوحدة بوصول طابور أول من الإغاثة من الفوج السادس من Spahis ثم العمود الثاني من فوج المشاة الجزائري الحادي والعشرين. . أحصينا أكثر من 400 قتيل بين المتمردين (و 34 جريحًا على الأقل) مقابل 58 قتيلًا وجريحًا ، نقلاً عن جنود من بلاد الشام. تراجعت قوات زيد الأطرش بعد ذلك إلى جبال لبنان الشرقية.

استقلال لبنان

حادثة اشتهرت في تاريخ لبنان الحديث ، بقرار من المندوب جان حلو ، كانت قلعة راشيا بمثابة سجن للقادة اللبنانيين الذين أعلنوا استقلال لبنان في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1943 .

ومن بين المعتقلين النائب بشارة الخوري الذي سيصبح أول رئيس للجمهورية اللبنانية ، ورئيس المجلس رياض الصلح ورئيس الغرفة عادل أوسيران ، بالإضافة إلى شخصيات أخرى في ذلك الوقت من بينهم كميل. شمعون وعبد الحميد كرامي وسالم تقلا.

وستثير هذه الاعتقالات مظاهرات كبيرة تهدف إلى إطلاق سراحهم. ستنجح هذه التظاهرات وستوافق فرنسا على منح لبنان الاستقلال في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1943.

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لبنان / التراث: شاتو دي بوفورت



