أقل شهرة من المعبد الروماني الكبير المنسوب إلى كوكب المشتري – مصر الجديدة تمامًا مثل معابد بعلبك ، كما يوجد على جانبه معبد صغير وثني في الأصل ومدعوم بكنيسة بيزنطية بدائية ، والتي تطل على أحد المعابد. مجاري نهر كلب.

تم افتتاح المعبد في الشمال الشرقي ، ونُسب إلى الإلهة الفينيقية أتارغاتيس بفضل التفاني المكتشف في الموقع والذي يعود تاريخه إلى القرن الأول الميلادي. سيتم بعد ذلك تحويل الهيكل إلى معمودية الكنيسة الموجودة بجانبه ، ولا سيما مع إعادة استخدام خزان عبادة وثني لهذا الغرض.

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تتكون الكاتدرائية من مبنى مستطيل يبلغ طوله 18 مترًا وعرضه 9 أمتار ، وقد تم بناء الكنيسة بناءً على طلب أغريبا الثاني وشقيقته برنيس كرغبة في الحصول على صحة أفضل.

هذا الملك ، ملك خالكيذا ، عنجر اليوم ، سيبني أيضًا العديد من المباني في المنطقة ، بما في ذلك المسرح المعروف في بيريتوس ، بيروت اليوم ، تمامًا كما سيشارك في الاستيلاء على القدس وتدمير معبد هذه المدينة عام 70. ميلادي.

كانت أتارغاتيس هي الإلهة ذات السيادة للمياه والينابيع ، ومن ثم تم بناء هذا الهيكل بجوار أحد الينابيع الأصلية لنهر كلب أو نهر ليكوس في ذلك الوقت. قدمت نفسها على أنها تمتلك جسد سمكة ووجه امرأة ، وأقامت في بحيرة يُستشهد بها اليوم في سوريا. تثير غيرة أفروديت ، وهي حاضرة أيضًا ليس بعيدًا عن هناك من خلال عبادة أدونيس ، ستصبح محبًا لرجل بشري ، كاوستروس الذي سينتهي بها الأمر بقتله من العار وسيكون لها ابنة منه ، سميراميس. سوف تنتشر طائفته بفضل الغزوات اليونانية في مصر واليونان وحتى في مقدونيا.

سميراميس ، لتكمل القصة ، ستكون هي نفسها المؤسس الأسطوري لمدينة بابل.

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