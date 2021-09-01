ليس ببعيد عنا ، نميل إلى نسيان ، وادي نهر الكلب التاريخي الشهير ، وهو موقع صنفته اليونسكو الآن على أنه “ذاكرة العالم” منذ عام 2005 بعد معرفة التقلبات المختلفة ، وآخرها التهديد. من خلال توسيع الطريق السريع الذي يربط جونيه ببيروت وإنشاء طريق سريع جديد.

إنها عبارة عن نتوء استراتيجي يفصل بين منطقتي كسروان والمتن اللبنانين ، وحفره نهر يأخذ منبعه في كهوف جعيتا ، وحيث كانت الجيوش المختلفة تمر من العصور القديمة حتى عصرنا الحديث. لترك بصمات ممراتهم عبر اللوحات التذكارية الشهيرة ، والتي أصبح الكثير منها غير مقروء بسبب حركة الوقت وسوء الأحوال الجوية. على وجه الخصوص ، هناك نقوش مصرية من العصور الفرعونية والآشورية والبابلية والحثية واليونانية والرومانية والعربية والفرنسية والبريطانية وحديثة لبنان.

لذلك فهو متحف حقيقي في الهواء الطلق ، حيث كان هناك عدد قليل من الرجال كافيين للدفاع عن الوصول ضد جيش أكبر.

يوجد داخل الوادي أيضًا شاهدة للإمبراطور الروماني كركلا الذي سيمنح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية الرومانية.

تخلد هذه الشاهدة ذكرى بناء طريق في هذه الأماكن ، يسمى الطريق الروماني من قبل الفيلق الثالث في القرن الثالث الميلادي.

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أصل اسم هذا الوادي ، نهر الكلب ، المترجم إلى نهر الكلب أو من العصور القديمة ، نهر ليكوس ، يشير إلى كلب عوى عند إعلان الغزاة الجدد. من هذه القصة ، لا يزال هناك قاعدة التمثال التي تحمل تمثال هذا الكلب ، دمرها الأتراك وفقًا لشوفالييه دارفيو. في عام 1924 ، وفقًا لبعض المصادر ، عثر موريس شهاب على بقايا هذا التمثال في البحر. لقد اختفت منذ ذلك الحين.

تشير الأساطير الأخرى ، الأكبر سنًا ، إلى أبو الهول الشهير لأسطورة أوديب الذي لم يتردد في قتل المسافرين التعساء الذين لم يجيبوا على ألغازه بشكل صحيح.

بالإضافة إلى هذه اللوحات البالغ عددها 22 لوحة ، وبعضها غير مرئي مثل تلك الموجودة في العصر البابلي ، هناك الجسر العربي والنصب التذكاري للموتى.

بناه السلطان مملوك سيف الدين برقوق ، مؤسس السلالة الشركسية ، ودُمر وأعيد بناؤه عدة مرات. يعود تاريخ ترميمه الأخير إلى الأمير شهاب الثاني عام 1809. لسوء الحظ ، أصبح اليوم “مخصخصًا” ويعمل كمدخل لمطعم عربي. وبحسب معلومات أخرى ، فإن جسر المماليك قد خلف جسرًا رومانيًا يربط بين جانبي الطريق ، على طول منحدرات نهر كلب شديدة الانحدار والتي ربما يمكننا تخمين أساساتها اليوم.

لوحات أخرى من فترة أكثر معاصرة وتذكر الصفحات السوداء من العصر اللبناني ، ولا سيما مذابح المسيحيين على يد الدروز عام 1860 ، مما أدى إلى التدخل الفرنسي. هذا هو ما يسمى بمسلسل نابليون الثالث الذي محى للأسف شاهدة قديمة بناها رمسيس الثاني (1279 – 1213 قبل الميلاد) تمثل فرعونًا يقتل أسيرًا أمام الإله بتاح. نتج عن التدخل الفرنسي تأسيس المتصارف عام 1861 ، حيث كان من المقرر أن يكون ممثل الإمبراطورية العثمانية مسيحياً ، أوله داود باشا ، الذي قاد ما سيصبح لبنان الحديث بمساعدة مسؤولين محليين منتخبين.

ستؤدي نتيجة الحرب العالمية الأولى إلى فترة الانتداب بعد تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو ، التي سميت على اسم وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي على التوالي. من أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة ، ستولد حدود الدولتين الحديثتين ، سوريا ولبنان ، على الجانب الفرنسي وفلسطين للإنجليز ، الذين نعرف مصيرهم الرهيب اليوم. بعد ذلك سيحكم لبنان وسوريا من قبل الجنرال هنري جوزيف يوجين جورو من عام 1919 إلى عام 1923 والتي ستحمل اللقب الرسمي للمفوض الأكبر للحكومة الفرنسية في بلاد الشام.

لاحظ النصب التذكاري لقتلى جيش بلاد الشام ، الذي يقع في الأصل في شارع فرنسا في بيروت ، وسرعان ما ستنقله الدولة اللبنانية إلى هذه الأماكن.

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وتستمر القصة مع شاهدة قوة المشاة البريطانية والاسترالية والهندية برفقة القوات الفرنسية الحرة احتفالاً بذكرى تحرير بلاد الشام خلال حملة يونيو حزيران 1941 احتفالاً بانتصارهم على القوات الفرنسية من فيشي حتى اليوم. نصب الشاهدة الأخيرة لإحياء ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 إلى جانب إعلان استقلال لبنان عام 1943.

انظر معرض الصور

  • Stèle de l'Empereur Napoléon III (1860 - 1861) L'inscription fut gravée pour l'Empereur Napoléon III au terme d'une expédition entreprise pour mettre fin au conflit qui opposait druzes et maronites en 1860. Les noms des différents bataillons qui participèrent à cette mission y sont mentionnés. Cette inscription en français de 4 lignes a remplacé une stèle préalablement édifiée par Ramsès II (1279 - 1213 avant JC) représentant un pharaon immolant un captif devant le dieu Ptah. Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    شاهدة الإمبراطور نابليون الثالث (1860-1861) نقش النقش للإمبراطور نابليون الثالث بعد رحلة استكشافية لإنهاء الصراع بين الدروز والموارنة في عام 1860. ووردت هناك أسماء مختلف الكتائب التي شاركت في هذه المهمة. هذا النقش الفرنسي المكون من 4 أسطر حل محل شاهدة سبق أن بناها رمسيس الثاني (1279 – 1213 قبل الميلاد) تمثل فرعونًا يقتل أسيرًا أمام الإله بتاح. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Stèle de Caracalla, (211 - 217 après JC) Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    Stele of Caracalla ، (211-217 م) مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Stèle du général Gouraud, 25 juillet 1920. La stèle du général Gouraud, ornée d'un décors appliqué en Bronze, commémore l'entrée des troupes françaises à Damas suite à la victoire du Général Gaybet à Mayssaloun en juillet 1920. L'inscription en Français de 22 ligne signale également le nom de tous les bataillons de l'armée française ayant participés à la bataille. Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    شاهدة الجنرال غورو ، 25 يوليو 1920. تمثال الجنرال غورو ، المزين بزخرفة برونزية مطبقة ، يخلد ذكرى دخول القوات الفرنسية إلى دمشق بعد انتصار الجنرال غايبت في ميسلون في تموز / يوليو 1920. يشير النقش الفرنسي المكون من 22 سطرًا أيضًا إلى اسم جميع كتائب الجيش الفرنسي التي شاركت في المعركة. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Stèle du Corps expéditonnaire britannique, autralien et indien, accompagné par les forces françaises libres, commémorant la libération du Levant lors de la campagne de juin, juillet 1941crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    شاهدة من فيلق الاستكشاف البريطاني والاسترالي والهندي ، برفقة القوات الفرنسية الحرة ، لإحياء ذكرى تحرير بلاد الشام خلال حملة يونيو ، يوليو 1941 ، صورة من فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Stèle du gouverneur Procolus (382 - 383 après Jc). Inscription de 12 lignes en Grec mentionnant les travaux de construction d'une route le long du promotoir, exécutée sous Procolus, gouverneur de Phénicie entre 382 et 383 après Jc. Le texte signalecrédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    نصب الحاكم بروكولوس (382 – 383 م). نقش 12 سطرا باليونانية تذكر أعمال بناء طريق على طول المروج ، تم تنفيذه في عهد Procolus ، حاكم فينيقيا بين 382 و 383 م. مصدر الصورة في إشارة النص: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Occupation de Beyrouth et de Tripoli (octobre 1918). Surmontée d'un motfil floral, une inscription de 7 lignes en anglais, datée d'octobre 1918, commémore la libération de Beyrouth et de Tripoli par les alliés et plus spéficiquement par le corps de l'armée britannique et par le détachement français de Palestine et de Syrie. Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    احتلال بيروت وطرابلس (أكتوبر 1918). يعلوه نقش زهري ، نقش من 7 أسطر باللغة الإنجليزية ، بتاريخ أكتوبر 1918 ، يخلد ذكرى تحرير بيروت وطرابلس من قبل الحلفاء وبشكل أكثر تحديدًا من قبل جسد الجيش البريطاني والانفصال الفرنسي عن فلسطين وسوريا. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Monument au Morts de l'armée française (1919 - 1927) Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    نصب تذكاري لقتلى الجيش الفرنسي (1919-1927) مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Vue sur le Kesrouan, depuis le site archéologique de Nahr Kalb. Crédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    منظر كسروان من موقع نهر كلب الأثري. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • Stèles assyriennes. Dans chacune de ces stèles apparait de profil la silhouette d'un roi assyrien, la main droite levée, rédit photo: François el Bacha pour Libnanews.com
    مسلات آشورية. تظهر في كل من هذه اللوحات في الملف الشخصي صورة ظلية لملك آشوري ، اليد اليمنى مرفوعة ، يكتب الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • شاهدة آشورية على اليسار. داخل إطار منحني تبرز صورة ظلية لملك آشوري ، مرفوعة يده اليمنى. في حالة عدم وجود نقش ، لا يمكن تأريخ هذه الشاهدة بدقة ولكنها تشهد على الهيمنة الآشورية في المنطقة في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد. شاهدة لفرعون رمسيس الثاني (1276 قبل الميلاد) على اليمين. في الجزء العلوي من الشاهدة ، هناك مشهد مجسم يمثل الإله المصري رع هوراختي ، وهو يقدم صولجان النصر لرمسيس الثاني الذي يحمل أسيرًا راكعًا. تم محو الكتابة الهيروغليفية إلى حد كبير اليوم وجعل من الممكن ، مع ذلك ، تحديد تاريخ الختم في العام 4 من عهد فرعون ، أي 1276 قبل الميلاد. يتوافق هذا مع الحملة الآسيوية الأولى لرمس الثاني استعدادًا للمعركة التي ستواجهه في مواجهة الجيش الحثي في قادش. فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
    شاهدة آشورية على اليسار. داخل إطار منحني تبرز صورة ظلية لملك آشوري ، مرفوعة يده اليمنى. في حالة عدم وجود نقش ، لا يمكن تأريخ هذه الشاهدة بدقة ولكنها تشهد على الهيمنة الآشورية في المنطقة في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد. شاهدة لفرعون رمسيس الثاني (1276 قبل الميلاد) على اليمين. في الجزء العلوي من الشاهدة ، هناك مشهد مجسم يمثل الإله المصري رع هوراختي ، وهو يقدم صولجان النصر لرمسيس الثاني الذي يحمل أسيرًا راكعًا. تم محو الكتابة الهيروغليفية إلى حد كبير اليوم وجعل من الممكن ، مع ذلك ، تحديد تاريخ الختم في العام 4 من عهد فرعون ، أي 1276 قبل الميلاد. يتوافق هذا مع الحملة الآسيوية الأولى لرمس الثاني استعدادًا للمعركة التي ستواجهه في مواجهة الجيش الحثي في قادش. فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
  • لوحة نهر كلب (لبنان)
    شاهد على رحيل قوات الانتداب في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1946 (يمين) وتحرير جنوب لبنان (24 أيار 2000). مصدر الصورة: فرانسوا الباشا. جميع الحقوق محفوظة. قم بزيارة مدونتي: http://larabio.com
  • مسلات آشورية. تظهر في كل من هذه اللوحات في الملف الشخصي صورة ظلية لملك آشوري ، اليد اليمنى مرفوعة ، يكتب الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com
    مسلات آشورية. تظهر في كل من هذه اللوحات في الملف الشخصي صورة ظلية لملك آشوري ، اليد اليمنى مرفوعة ، يكتب الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

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