ليس ببعيد عنا ، نميل إلى نسيان ، وادي نهر الكلب التاريخي الشهير ، وهو موقع صنفته اليونسكو الآن على أنه “ذاكرة العالم” منذ عام 2005 بعد معرفة التقلبات المختلفة ، وآخرها التهديد. من خلال توسيع الطريق السريع الذي يربط جونيه ببيروت وإنشاء طريق سريع جديد.
إنها عبارة عن نتوء استراتيجي يفصل بين منطقتي كسروان والمتن اللبنانين ، وحفره نهر يأخذ منبعه في كهوف جعيتا ، وحيث كانت الجيوش المختلفة تمر من العصور القديمة حتى عصرنا الحديث. لترك بصمات ممراتهم عبر اللوحات التذكارية الشهيرة ، والتي أصبح الكثير منها غير مقروء بسبب حركة الوقت وسوء الأحوال الجوية. على وجه الخصوص ، هناك نقوش مصرية من العصور الفرعونية والآشورية والبابلية والحثية واليونانية والرومانية والعربية والفرنسية والبريطانية وحديثة لبنان.
لذلك فهو متحف حقيقي في الهواء الطلق ، حيث كان هناك عدد قليل من الرجال كافيين للدفاع عن الوصول ضد جيش أكبر.
يوجد داخل الوادي أيضًا شاهدة للإمبراطور الروماني كركلا الذي سيمنح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية الرومانية.
تخلد هذه الشاهدة ذكرى بناء طريق في هذه الأماكن ، يسمى الطريق الروماني من قبل الفيلق الثالث في القرن الثالث الميلادي.
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أصل اسم هذا الوادي ، نهر الكلب ، المترجم إلى نهر الكلب أو من العصور القديمة ، نهر ليكوس ، يشير إلى كلب عوى عند إعلان الغزاة الجدد. من هذه القصة ، لا يزال هناك قاعدة التمثال التي تحمل تمثال هذا الكلب ، دمرها الأتراك وفقًا لشوفالييه دارفيو. في عام 1924 ، وفقًا لبعض المصادر ، عثر موريس شهاب على بقايا هذا التمثال في البحر. لقد اختفت منذ ذلك الحين.
تشير الأساطير الأخرى ، الأكبر سنًا ، إلى أبو الهول الشهير لأسطورة أوديب الذي لم يتردد في قتل المسافرين التعساء الذين لم يجيبوا على ألغازه بشكل صحيح.
بالإضافة إلى هذه اللوحات البالغ عددها 22 لوحة ، وبعضها غير مرئي مثل تلك الموجودة في العصر البابلي ، هناك الجسر العربي والنصب التذكاري للموتى.
بناه السلطان مملوك سيف الدين برقوق ، مؤسس السلالة الشركسية ، ودُمر وأعيد بناؤه عدة مرات. يعود تاريخ ترميمه الأخير إلى الأمير شهاب الثاني عام 1809. لسوء الحظ ، أصبح اليوم “مخصخصًا” ويعمل كمدخل لمطعم عربي. وبحسب معلومات أخرى ، فإن جسر المماليك قد خلف جسرًا رومانيًا يربط بين جانبي الطريق ، على طول منحدرات نهر كلب شديدة الانحدار والتي ربما يمكننا تخمين أساساتها اليوم.
لوحات أخرى من فترة أكثر معاصرة وتذكر الصفحات السوداء من العصر اللبناني ، ولا سيما مذابح المسيحيين على يد الدروز عام 1860 ، مما أدى إلى التدخل الفرنسي. هذا هو ما يسمى بمسلسل نابليون الثالث الذي محى للأسف شاهدة قديمة بناها رمسيس الثاني (1279 – 1213 قبل الميلاد) تمثل فرعونًا يقتل أسيرًا أمام الإله بتاح. نتج عن التدخل الفرنسي تأسيس المتصارف عام 1861 ، حيث كان من المقرر أن يكون ممثل الإمبراطورية العثمانية مسيحياً ، أوله داود باشا ، الذي قاد ما سيصبح لبنان الحديث بمساعدة مسؤولين محليين منتخبين.
ستؤدي نتيجة الحرب العالمية الأولى إلى فترة الانتداب بعد تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو ، التي سميت على اسم وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي على التوالي. من أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة ، ستولد حدود الدولتين الحديثتين ، سوريا ولبنان ، على الجانب الفرنسي وفلسطين للإنجليز ، الذين نعرف مصيرهم الرهيب اليوم. بعد ذلك سيحكم لبنان وسوريا من قبل الجنرال هنري جوزيف يوجين جورو من عام 1919 إلى عام 1923 والتي ستحمل اللقب الرسمي للمفوض الأكبر للحكومة الفرنسية في بلاد الشام.
لاحظ النصب التذكاري لقتلى جيش بلاد الشام ، الذي يقع في الأصل في شارع فرنسا في بيروت ، وسرعان ما ستنقله الدولة اللبنانية إلى هذه الأماكن.
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وتستمر القصة مع شاهدة قوة المشاة البريطانية والاسترالية والهندية برفقة القوات الفرنسية الحرة احتفالاً بذكرى تحرير بلاد الشام خلال حملة يونيو حزيران 1941 احتفالاً بانتصارهم على القوات الفرنسية من فيشي حتى اليوم. نصب الشاهدة الأخيرة لإحياء ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 إلى جانب إعلان استقلال لبنان عام 1943.
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