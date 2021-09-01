ليس ببعيد عنا ، نميل إلى نسيان ، وادي نهر الكلب التاريخي الشهير ، وهو موقع صنفته اليونسكو الآن على أنه “ذاكرة العالم” منذ عام 2005 بعد معرفة التقلبات المختلفة ، وآخرها التهديد. من خلال توسيع الطريق السريع الذي يربط جونيه ببيروت وإنشاء طريق سريع جديد.

إنها عبارة عن نتوء استراتيجي يفصل بين منطقتي كسروان والمتن اللبنانين ، وحفره نهر يأخذ منبعه في كهوف جعيتا ، وحيث كانت الجيوش المختلفة تمر من العصور القديمة حتى عصرنا الحديث. لترك بصمات ممراتهم عبر اللوحات التذكارية الشهيرة ، والتي أصبح الكثير منها غير مقروء بسبب حركة الوقت وسوء الأحوال الجوية. على وجه الخصوص ، هناك نقوش مصرية من العصور الفرعونية والآشورية والبابلية والحثية واليونانية والرومانية والعربية والفرنسية والبريطانية وحديثة لبنان.

لذلك فهو متحف حقيقي في الهواء الطلق ، حيث كان هناك عدد قليل من الرجال كافيين للدفاع عن الوصول ضد جيش أكبر.

يوجد داخل الوادي أيضًا شاهدة للإمبراطور الروماني كركلا الذي سيمنح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية الرومانية.

تخلد هذه الشاهدة ذكرى بناء طريق في هذه الأماكن ، يسمى الطريق الروماني من قبل الفيلق الثالث في القرن الثالث الميلادي.

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أصل اسم هذا الوادي ، نهر الكلب ، المترجم إلى نهر الكلب أو من العصور القديمة ، نهر ليكوس ، يشير إلى كلب عوى عند إعلان الغزاة الجدد. من هذه القصة ، لا يزال هناك قاعدة التمثال التي تحمل تمثال هذا الكلب ، دمرها الأتراك وفقًا لشوفالييه دارفيو. في عام 1924 ، وفقًا لبعض المصادر ، عثر موريس شهاب على بقايا هذا التمثال في البحر. لقد اختفت منذ ذلك الحين.

تشير الأساطير الأخرى ، الأكبر سنًا ، إلى أبو الهول الشهير لأسطورة أوديب الذي لم يتردد في قتل المسافرين التعساء الذين لم يجيبوا على ألغازه بشكل صحيح.

بالإضافة إلى هذه اللوحات البالغ عددها 22 لوحة ، وبعضها غير مرئي مثل تلك الموجودة في العصر البابلي ، هناك الجسر العربي والنصب التذكاري للموتى.

بناه السلطان مملوك سيف الدين برقوق ، مؤسس السلالة الشركسية ، ودُمر وأعيد بناؤه عدة مرات. يعود تاريخ ترميمه الأخير إلى الأمير شهاب الثاني عام 1809. لسوء الحظ ، أصبح اليوم “مخصخصًا” ويعمل كمدخل لمطعم عربي. وبحسب معلومات أخرى ، فإن جسر المماليك قد خلف جسرًا رومانيًا يربط بين جانبي الطريق ، على طول منحدرات نهر كلب شديدة الانحدار والتي ربما يمكننا تخمين أساساتها اليوم.

لوحات أخرى من فترة أكثر معاصرة وتذكر الصفحات السوداء من العصر اللبناني ، ولا سيما مذابح المسيحيين على يد الدروز عام 1860 ، مما أدى إلى التدخل الفرنسي. هذا هو ما يسمى بمسلسل نابليون الثالث الذي محى للأسف شاهدة قديمة بناها رمسيس الثاني (1279 – 1213 قبل الميلاد) تمثل فرعونًا يقتل أسيرًا أمام الإله بتاح. نتج عن التدخل الفرنسي تأسيس المتصارف عام 1861 ، حيث كان من المقرر أن يكون ممثل الإمبراطورية العثمانية مسيحياً ، أوله داود باشا ، الذي قاد ما سيصبح لبنان الحديث بمساعدة مسؤولين محليين منتخبين.

ستؤدي نتيجة الحرب العالمية الأولى إلى فترة الانتداب بعد تطبيق اتفاقيات سايكس بيكو ، التي سميت على اسم وزيري الخارجية البريطاني والفرنسي على التوالي. من أنقاض الإمبراطورية العثمانية المهزومة ، ستولد حدود الدولتين الحديثتين ، سوريا ولبنان ، على الجانب الفرنسي وفلسطين للإنجليز ، الذين نعرف مصيرهم الرهيب اليوم. بعد ذلك سيحكم لبنان وسوريا من قبل الجنرال هنري جوزيف يوجين جورو من عام 1919 إلى عام 1923 والتي ستحمل اللقب الرسمي للمفوض الأكبر للحكومة الفرنسية في بلاد الشام.

لاحظ النصب التذكاري لقتلى جيش بلاد الشام ، الذي يقع في الأصل في شارع فرنسا في بيروت ، وسرعان ما ستنقله الدولة اللبنانية إلى هذه الأماكن.

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وتستمر القصة مع شاهدة قوة المشاة البريطانية والاسترالية والهندية برفقة القوات الفرنسية الحرة احتفالاً بذكرى تحرير بلاد الشام خلال حملة يونيو حزيران 1941 احتفالاً بانتصارهم على القوات الفرنسية من فيشي حتى اليوم. نصب الشاهدة الأخيرة لإحياء ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 إلى جانب إعلان استقلال لبنان عام 1943.

انظر معرض الصور

شاهدة الإمبراطور نابليون الثالث (1860-1861) نقش النقش للإمبراطور نابليون الثالث بعد رحلة استكشافية لإنهاء الصراع بين الدروز والموارنة في عام 1860. ووردت هناك أسماء مختلف الكتائب التي شاركت في هذه المهمة. هذا النقش الفرنسي المكون من 4 أسطر حل محل شاهدة سبق أن بناها رمسيس الثاني (1279 – 1213 قبل الميلاد) تمثل فرعونًا يقتل أسيرًا أمام الإله بتاح. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

Stele of Caracalla ، (211-217 م) مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

شاهدة الجنرال غورو ، 25 يوليو 1920. تمثال الجنرال غورو ، المزين بزخرفة برونزية مطبقة ، يخلد ذكرى دخول القوات الفرنسية إلى دمشق بعد انتصار الجنرال غايبت في ميسلون في تموز / يوليو 1920. يشير النقش الفرنسي المكون من 22 سطرًا أيضًا إلى اسم جميع كتائب الجيش الفرنسي التي شاركت في المعركة. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

شاهدة من فيلق الاستكشاف البريطاني والاسترالي والهندي ، برفقة القوات الفرنسية الحرة ، لإحياء ذكرى تحرير بلاد الشام خلال حملة يونيو ، يوليو 1941 ، صورة من فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

نصب الحاكم بروكولوس (382 – 383 م). نقش 12 سطرا باليونانية تذكر أعمال بناء طريق على طول المروج ، تم تنفيذه في عهد Procolus ، حاكم فينيقيا بين 382 و 383 م. مصدر الصورة في إشارة النص: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

احتلال بيروت وطرابلس (أكتوبر 1918). يعلوه نقش زهري ، نقش من 7 أسطر باللغة الإنجليزية ، بتاريخ أكتوبر 1918 ، يخلد ذكرى تحرير بيروت وطرابلس من قبل الحلفاء وبشكل أكثر تحديدًا من قبل جسد الجيش البريطاني والانفصال الفرنسي عن فلسطين وسوريا. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

نصب تذكاري لقتلى الجيش الفرنسي (1919-1927) مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

منظر كسروان من موقع نهر كلب الأثري. مصدر الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

مسلات آشورية. تظهر في كل من هذه اللوحات في الملف الشخصي صورة ظلية لملك آشوري ، اليد اليمنى مرفوعة ، يكتب الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

شاهدة آشورية على اليسار. داخل إطار منحني تبرز صورة ظلية لملك آشوري ، مرفوعة يده اليمنى. في حالة عدم وجود نقش ، لا يمكن تأريخ هذه الشاهدة بدقة ولكنها تشهد على الهيمنة الآشورية في المنطقة في بداية الألفية الأولى قبل الميلاد. شاهدة لفرعون رمسيس الثاني (1276 قبل الميلاد) على اليمين. في الجزء العلوي من الشاهدة ، هناك مشهد مجسم يمثل الإله المصري رع هوراختي ، وهو يقدم صولجان النصر لرمسيس الثاني الذي يحمل أسيرًا راكعًا. تم محو الكتابة الهيروغليفية إلى حد كبير اليوم وجعل من الممكن ، مع ذلك ، تحديد تاريخ الختم في العام 4 من عهد فرعون ، أي 1276 قبل الميلاد. يتوافق هذا مع الحملة الآسيوية الأولى لرمس الثاني استعدادًا للمعركة التي ستواجهه في مواجهة الجيش الحثي في قادش. فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

شاهد على رحيل قوات الانتداب في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1946 (يمين) وتحرير جنوب لبنان (24 أيار 2000). مصدر الصورة: فرانسوا الباشا. جميع الحقوق محفوظة. قم بزيارة مدونتي: http://larabio.com

مسلات آشورية. تظهر في كل من هذه اللوحات في الملف الشخصي صورة ظلية لملك آشوري ، اليد اليمنى مرفوعة ، يكتب الصورة: فرانسوا الباشا لموقع Libnanews.com

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